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Эволюция закрыла путь назад: дельфины оказались в ловушке

Зоосфера

Когда-то их предки свободно бродили по суше. Сегодня же дельфины и косатки настолько адаптированы к жизни в океане, что возвращение на сушу для них стало биологически невозможным. К такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B. Эта находка не только подтверждает старинные теории, но и ставит перед наукой и экологией новые вызовы.

Касатки
Фото: UK5A5006 by Maarten Visser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касатки

Дельфины и косатки официально попали в эволюционный тупик — и это не шутка

Точка невозврата: необратимая эволюция

Исследование Бруны Фарина из Университета Фрибурга охватило более 5600 видов млекопитающих. Учёная обнаружила, что дельфины и косатки пересекли критическую эволюционную черту: от полуводных существ они перешли в категорию полностью морских животных.

Физиологические изменения этих видов колоссальны: увеличенная масса тела для терморегуляции, хищный рацион, высокоэнергетический обмен веществ и тело, идеально приспособленное к плаванию и глубинным погружениям. Но именно эта «совершенность» делает их уязвимыми — обратный путь закрыт.

Закон Долло: эволюция в один конец

Идея необратимой эволюции не нова. В XIX веке бельгийский палеонтолог Луи Долло сформулировал закон: организм не может вернуться к прежней форме, если эволюция изменила его слишком глубоко. Новое исследование дало этому закону веское подтверждение.

«Морская жизнь стала для этих млекопитающих не выбором, а судьбой», — утверждают исследователи.

Поворотный момент в истории видов

Около 375 миллионов лет назад рыбы впервые вышли на сушу. Позже, примерно 250 миллионов лет назад, некоторые млекопитающие начали обратный путь — в океан. Но у дельфинов и косаток этот путь зашёл так далеко, что их возвращение в наземную среду уже не представляется возможным.

Учёные разделили млекопитающих на четыре категории по степени водной адаптации: от полностью наземных до полностью морских. Дельфины и косатки — в самой крайней категории.

Угроза в океане — ловушка без выхода

Теперь, когда известно, что эти виды не могут адаптироваться к другой среде, их зависимость от состояния морской экосистемы становится критической. Изменение климата, загрязнение, деградация океанов — всё это влияет на их будущее гораздо сильнее, чем на другие виды.

«Мы должны понимать, что дельфины и косатки навсегда связаны с морем. Их спасение — это задача не только биологов, но и каждого из нас», — говорит Вираг Шарма, специалист по сравнительной геномике из Университета Лимерика.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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