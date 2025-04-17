Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румяные, сытные, родные: идеальный рецепт пирожков
Взрыв под Люберцами: что произошло на заводе
200 не выбрались: чем обернулась осада монастыря под Курском
Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира
Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс
Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска
Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос
Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши
Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить

Солнце, пляж спасение: как одна тюменка изменила жизнь ланкийским псам

2:04
Зоосфера

Когда кто-то из нас едет на другой конец света, чаще всего думает о море, солнце и шезлонге. Но одна женщина из Тюмени, оказавшись на Шри-Ланке, решила не просто отдохнуть, а изменить чью-то жизнь — и не одну.

Путешествие с собакой
Фото: Freepik
Путешествие с собакой

Собаки под крепостной стеной

Во время отдыха в городе Галле тюменка обратила внимание на уличных собак. Они выглядели измученными, чесались до ран, а на коже были заметны следы паразитов. Особенно страдали псы с подкожными клещами — сильный зуд не давал им покоя. Увезти животных в Россию женщина не может, приютов рядом тоже нет. Но вот облегчить страдания с помощью лечения — вполне по силам.

Гуманитарный рейс — с ветеринарными препаратами

Для этого ей понадобились лекарства. И женщина решила обратиться за помощью к землякам. Через паблик "Типичная Тюмень" она написала трогательный пост с просьбой: если кто-то из тюменцев летит на Шри-Ланку — возьмите с собой препараты для собак. Она предоставит список и координаты.

Тюменцы не остались равнодушны

В соцсетях отклик вызвал бурную реакцию. Одни отнеслись с иронией:

"Оплатите мне билеты, я поеду спасать собак!"

Другие — всерьёз поддержали инициативу:

"Наши люди даже за границей не могут пройти мимо чужой беды."

Некоторые задали неудобные вопросы:

"А местных бездомных собак уже всех вылечили? Почему не помочь им сначала?"

Тем не менее, среди откликов были и те, кто реально предложил помощь: передать препараты, связаться с ветеринарами, поддержать дело деньгами.

Один человек — большая разница

История тюменки напомнила: неважно, где ты находишься — доброта работает на всех широтах. Пусть она не может устроить всех собак в семьи, но уже делает главное — лечит, заботится, привлекает внимание к проблеме и, возможно, вдохновляет других, сообщает nashgorod.ru.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге
Красота и стиль
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира
Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс
Китай хочет углубить экономические связи с ЕС в противовес США
Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска
Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос
Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши
Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить
От страстных поцелуев к холодному прощанию: Рами Малек и Эмма Коррин поставили точку в своих отношениях
Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот
Каждая прогулка — подиум: собаки, чья шуба сводит с ума прохожих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.