Солнце, пляж спасение: как одна тюменка изменила жизнь ланкийским псам

Когда кто-то из нас едет на другой конец света, чаще всего думает о море, солнце и шезлонге. Но одна женщина из Тюмени, оказавшись на Шри-Ланке, решила не просто отдохнуть, а изменить чью-то жизнь — и не одну.
Во время отдыха в городе Галле тюменка обратила внимание на уличных собак. Они выглядели измученными, чесались до ран, а на коже были заметны следы паразитов. Особенно страдали псы с подкожными клещами — сильный зуд не давал им покоя. Увезти животных в Россию женщина не может, приютов рядом тоже нет. Но вот облегчить страдания с помощью лечения — вполне по силам.
Для этого ей понадобились лекарства. И женщина решила обратиться за помощью к землякам. Через паблик "Типичная Тюмень" она написала трогательный пост с просьбой: если кто-то из тюменцев летит на Шри-Ланку — возьмите с собой препараты для собак. Она предоставит список и координаты.
В соцсетях отклик вызвал бурную реакцию. Одни отнеслись с иронией:
"Оплатите мне билеты, я поеду спасать собак!"
Другие — всерьёз поддержали инициативу:
"Наши люди даже за границей не могут пройти мимо чужой беды."
Некоторые задали неудобные вопросы:
"А местных бездомных собак уже всех вылечили? Почему не помочь им сначала?"
Тем не менее, среди откликов были и те, кто реально предложил помощь: передать препараты, связаться с ветеринарами, поддержать дело деньгами.
История тюменки напомнила: неважно, где ты находишься — доброта работает на всех широтах. Пусть она не может устроить всех собак в семьи, но уже делает главное — лечит, заботится, привлекает внимание к проблеме и, возможно, вдохновляет других, сообщает nashgorod.ru.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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