Солнце, пляж спасение: как одна тюменка изменила жизнь ланкийским псам

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кто-то из нас едет на другой конец света, чаще всего думает о море, солнце и шезлонге. Но одна женщина из Тюмени, оказавшись на Шри-Ланке, решила не просто отдохнуть, а изменить чью-то жизнь — и не одну.

Фото: Freepik Путешествие с собакой

Собаки под крепостной стеной

Во время отдыха в городе Галле тюменка обратила внимание на уличных собак. Они выглядели измученными, чесались до ран, а на коже были заметны следы паразитов. Особенно страдали псы с подкожными клещами — сильный зуд не давал им покоя. Увезти животных в Россию женщина не может, приютов рядом тоже нет. Но вот облегчить страдания с помощью лечения — вполне по силам.

Гуманитарный рейс — с ветеринарными препаратами

Для этого ей понадобились лекарства. И женщина решила обратиться за помощью к землякам. Через паблик "Типичная Тюмень" она написала трогательный пост с просьбой: если кто-то из тюменцев летит на Шри-Ланку — возьмите с собой препараты для собак. Она предоставит список и координаты.

Тюменцы не остались равнодушны

В соцсетях отклик вызвал бурную реакцию. Одни отнеслись с иронией:

"Оплатите мне билеты, я поеду спасать собак!"

Другие — всерьёз поддержали инициативу:

"Наши люди даже за границей не могут пройти мимо чужой беды."

Некоторые задали неудобные вопросы:

"А местных бездомных собак уже всех вылечили? Почему не помочь им сначала?"

Тем не менее, среди откликов были и те, кто реально предложил помощь: передать препараты, связаться с ветеринарами, поддержать дело деньгами.

Один человек — большая разница

История тюменки напомнила: неважно, где ты находишься — доброта работает на всех широтах. Пусть она не может устроить всех собак в семьи, но уже делает главное — лечит, заботится, привлекает внимание к проблеме и, возможно, вдохновляет других, сообщает nashgorod.ru.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

