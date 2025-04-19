Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым

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2:32
Зоосфера

Попугаи славятся не только яркими перьями и общительным характером, но и способностью имитировать человеческую речь. Они не понимают слов, как люди, но могут воспроизводить звуки с поразительной точностью — особенно если подойти к обучению правильно.

Попугай
Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Попугай

Вот что поможет превратить вашего пернатого друга в настоящего болтуна.

1. Выбирайте правильное время

Лучше всего попугай запоминает слова, когда он спокоен и внимателен. Обычно это утро или вечер, после отдыха. Избегайте занятий, если птица устала, голодна или возбуждена. Достаточно 10-15 минут в день, но регулярно и в одно и то же время.

2. Начинайте с коротких слов

"Привет”, "пока”, "попугай” — отличные варианты для начала. Лучше всего работают простые слова, которые вы часто повторяете в конкретных ситуациях: например, "еда” во время кормления или "вода” при смене поилки.

3. Хвалите за каждую попытку

Позитивное подкрепление — ключ. Даже если попугай повторяет слово не полностью, дайте угощение, погладьте или просто скажите с радостью: "Молодец!”. Так он поймёт, что делает что-то правильно — и захочет повторить.

4. Говорите выразительно

Попугаи любят эмоциональную интонацию. Повторяйте слова чётко, весело и с энтузиазмом. Скучные и монотонные фразы почти не работают.

5. Спокойная обстановка — обязательна

Уберите отвлекающие звуки: выключите телевизор, отойдите в отдельную комнату. Птице нужно сосредоточиться только на вашем голосе.

6. Не торопитесь и не ругайтесь

У каждой птицы свой темп. Некоторые осваивают слова за недели, другим нужно несколько месяцев. Главное — терпение, спокойствие и регулярные занятия.

7. Не поощряйте нежелательные звуки

Если попугай начал повторять крики, свист или нежелательные слова, игнорируйте их. Любая реакция, даже смех, может закрепить поведение.

8. Постепенно расширяйте словарный запас

Когда питомец уверенно произносит несколько слов, можно добавлять новые. Лучше вводить их по одному и не спешить с фразами — делите их на части и повторяйте поэтапно.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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