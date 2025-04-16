Не грусть, а стресс: что на самом деле чувствует кот после кастрации

Знают ли животные, что потеряли "мужское достоинство"? Нет. И дело вовсе не в переживаниях по поводу утраченного статуса. Всё, что ощущает питомец — это боль после визита к ветеринару. Об этом напомнила зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко в беседе с Москвой 24.
Ранее в интернете появилось необычное предложение — услуги психолога для кастрированных котов. В объявлении говорилось о необходимости "проработать травму" и помочь животному "принять новый статус". Однако эксперт уверена — такие формулировки отражают скорее человеческие проекции, чем реальность кошачьей психики.
"Животные не осознают факта кастрации. Для них — это просто больной опыт: врач, неприятные ощущения, шов. Не более того", — поясняет Левченко.
После удаления семенников в течение трёх месяцев у животного постепенно перестраивается гормональный фон. Снижается уровень тестостерона — и вместе с ним исчезает избыточная возбудимость, агрессия и сексуальное поведение. Питомец становится спокойнее — и именно ради этого чаще всего и делают операцию.
Настоящий стресс вызывает сам процесс — дорога к врачу, операция, боль. В этот период животное может вести себя непривычно:
"Но это — временно. Обычно такое поведение проходит за одну-две недели", — говорит зоопсихолог.
Если изменения затянулись, стоит обратиться к специалисту.
Хозяин может многое. Главное — внимание:
Также полезны когтеточки, новые игрушки, прогулки в незнакомых местах, предметы с чужими запахами (например, листья или веточки с улицы) — всё это включает мышление и отвлекает от тревоги.
И да, не забывайте о вакцинации. По словам ветеринара Геннадия Погребняка, это единственный надёжный способ защитить любимца от бешенства.
Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.
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