Самые тихие, чистоплотные и дружелюбные породы для городских квартир

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькая собака — не всегда лучший сосед. Гораздо важнее, чтобы у питомца был спокойный нрав, отсутствие склонности к разрушениям и адекватная потребность в движении. Вот список пород, которые действительно чувствуют себя комфортно в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мопс

1. Бассет-хаунд

Спокойный и ленивый, любит полежать, но не прочь понюхать каждый угол. Требует ухода за складками кожи и осторожности при прыжках.

2. Английский бульдог

Почти не двигается, много спит, может храпеть. Не переносит жару и склонен к полноте — зато в квартире идеален.

3. Мопс

Игрив в детстве, ленив после года. Требует умеренных прогулок, не переносит жару и холод. Зато уморительно обаятелен.

4. Чихуахуа

Маленький, как кошка, и такой же независимый. Прекрасно обходится без долгих прогулок и может освоить лоток.

5. Йоркширский терьер

Дружелюбен, не линяет, но требует ухода за шерстью. Подходит семьям с детьми и другими животными.

6. Померанский шпиц

Плюшевый красавец с активным характером. Любит лаять и требует груминга, но отлично адаптируется к жизни в квартире.

7. Шарпей

Спокойный одиночка. Не требует долгих прогулок, но нуждается в хозяине-лидере. Отлично подходит тем, кто часто работает вне дома.

8. Ши-тцу

Обожает играть и отдыхать в равной мере. Хорошо чувствует себя в квартире, но его шерсть требует заботы.

9. Бернский зенненхунд

Крупный, но очень мягкий по характеру. Не требует много общения, но сильно линяет.

10. Бостон-терьер

Компактный, дружелюбный, терпеливый. Хорошо остаётся один и не склонен к разрушениям.

11. Пекинес

Независим, не нуждается в долгих прогулках и прекрасно отдыхает в одиночестве. Идеален для занятых людей.

12. Басенджи

Не лает, не линяет, чистюля. Умывается, как кошка, и не пачкает дом. Правда, немного своенравен.

13. Мальтийская болонка

Аккуратна, не вызывает аллергию, любит быть рядом. Требует ухода за белоснежной шерстью.

14. Китайская хохлатая

Почти без шерсти — минимум запахов и уборки. Обожает играть и не любит оставаться одна.

15. Папильон

Умный, послушный и не склонен к линьке. Но шерсть ломкая, требует ухода с кондиционером.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



