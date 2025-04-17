Самые тихие, чистоплотные и дружелюбные породы для городских квартир

Маленькая собака — не всегда лучший сосед. Гораздо важнее, чтобы у питомца был спокойный нрав, отсутствие склонности к разрушениям и адекватная потребность в движении. Вот список пород, которые действительно чувствуют себя комфортно в квартире.
Спокойный и ленивый, любит полежать, но не прочь понюхать каждый угол. Требует ухода за складками кожи и осторожности при прыжках.
Почти не двигается, много спит, может храпеть. Не переносит жару и склонен к полноте — зато в квартире идеален.
Игрив в детстве, ленив после года. Требует умеренных прогулок, не переносит жару и холод. Зато уморительно обаятелен.
Маленький, как кошка, и такой же независимый. Прекрасно обходится без долгих прогулок и может освоить лоток.
Дружелюбен, не линяет, но требует ухода за шерстью. Подходит семьям с детьми и другими животными.
Плюшевый красавец с активным характером. Любит лаять и требует груминга, но отлично адаптируется к жизни в квартире.
Спокойный одиночка. Не требует долгих прогулок, но нуждается в хозяине-лидере. Отлично подходит тем, кто часто работает вне дома.
Обожает играть и отдыхать в равной мере. Хорошо чувствует себя в квартире, но его шерсть требует заботы.
Крупный, но очень мягкий по характеру. Не требует много общения, но сильно линяет.
Компактный, дружелюбный, терпеливый. Хорошо остаётся один и не склонен к разрушениям.
Независим, не нуждается в долгих прогулках и прекрасно отдыхает в одиночестве. Идеален для занятых людей.
Не лает, не линяет, чистюля. Умывается, как кошка, и не пачкает дом. Правда, немного своенравен.
Аккуратна, не вызывает аллергию, любит быть рядом. Требует ухода за белоснежной шерстью.
Почти без шерсти — минимум запахов и уборки. Обожает играть и не любит оставаться одна.
Умный, послушный и не склонен к линьке. Но шерсть ломкая, требует ухода с кондиционером.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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