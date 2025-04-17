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Кошка, унаследовавшая миллионы: правда о самом богатом питомце

2:55
Зоосфера

Кошки умеют удивлять — это факт. Но некоторые из них сделали это так ярко, что попали в Книгу рекордов Гиннесса. От рекордного возраста до невероятных прыжков и миллионов в наследство — вот 11 самых поразительных кошачьих достижений.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

1. Первая домашняя кошка в истории

9500 лет назад на Кипре люди уже жили с кошками. Учёные нашли захоронение, где человек и кошка были похоронены вместе. Так началась великая дружба.

2. Первая кошка с именем

Египтяне обожествляли кошек, и первой, кто обрёл имя, стала Неджем — "сладкая". Она жила во времена фараона Тутмоса III и была для хозяина чем-то большим, чем просто животное.

3. Кошка-долгожитель

Крим Пафф из Техаса прожила 38 лет и 3 дня! Её владелец окружал её заботой — и результат вошёл в историю.

4. Самая плодовитая мама-кошка

Кошка Дасти родила 420 котят за жизнь. Даже в 17 лет она всё ещё становилась мамой — такой рекорд пока не превзойдён.

5. Самый многочисленный помёт

19 котят за один раз! В 1970 году бирманская кошка из Британии родила самый большой помёт в истории. Выжили 15 малышей.

6. Самая быстрая кошка

Порода египетская мау — чемпион по скорости среди домашних кошек: до 48 км/ч. Элегантные и быстрые, они остаются загадкой с древним именем и современной родословной.

7. Самый длинный прыжок

Кошка Спутник из США перепрыгнула 2,3 метра. Это официальный мировой рекорд, зафиксированный в Италии в 2024 году.

8. Новейшая порода

Селкирк-рекс — "кот-пудель" с кудрявой шубкой. Порода родилась в 1987 году и была официально признана как отдельная генетическая линия.

9. Самые длинные усы

Мейн-кун Мисси из Финляндии попала в Книгу рекордов благодаря вибриссам длиной 19 см. Они не только декоративны, но и помогают ориентироваться в пространстве.

10. Самое громкое мурлыканье

Кошки Смоки и Мерлин соревновались в мурлыканье и выдали по 67,8 дБ — громкость работающего вентилятора. Мерлину было 13 лет на момент рекорда.

11. Самый богатый кот

Кот Блэки унаследовал 7 миллионов фунтов от британского антиквара. Семья в завещание не попала, зато о любимце позаботились щедро.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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