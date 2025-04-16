Тренды кличек в 2025 году: что слышно в парках и на выставках

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждое имя собаки — это чуть больше, чем просто слово. Это — характер, эмоции, иногда и лёгкая ирония. А ещё - зеркало эпохи. В 2025 году владельцы собак удивляют фантазией: от вечной классики до имён с испанским акцентом и кличек в духе поп-звёзд.

Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенки таксы

Классика, которая не уходит

Рекс, Джек, Белла и Молли — эти имена живут вне времени. Их выбирают за краткость, чёткость и то, как они "летят" сквозь парк. Пёс по имени Барон на прогулке будто бы знает, что носит важное имя — держится гордо, с достоинством. Такие клички — беспроигрышный вариант.

Имена с акцентом

В 2025-м в моду вошли интернациональные имена: Амиго, Матео, Николь, Есения. Они звучат ярко, добавляют собаке харизмы. Один чихуахуа, по словам хозяйки, официально зовётся Алехандро Диего Фернандес — имя на вес самого пса!

Влияние звёзд

Тейлор, Билли, Дональд — звёздные имена всё чаще звучат на собачьих площадках. Владелец таксы Дональда смеётся: "Упрямый, харизматичный и с причёской — всё совпало!"

Русская душа

Клички вроде Бобик, Шарик и Мухтар живут в российском дворе и сегодня. Но рядом с ними всё чаще звучат Умка, Тайга, Лада, Ника, Рада. Такие имена не просто звучные — они несут в себе характер, тепло и ассоциации с природой или мифами.

Почему имя — это больше, чем имя

Собака часто "врастает" в кличку. Тихая Гроза однажды начинает проявлять характер, а пёс по имени Рокки — даже если он мини-йорк — стремится быть героем. Имена с чёткими звуками (Джек, Лада, Макс) лучше всего подходят для дрессировки — они слышны издалека и легко запоминаются.

Забавно, но не всегда удобно

Оригинальность — хорошо, но есть нюансы. Один лабрадор по кличке Кубик-Рубик отзывается на "Куб". Практичность побеждает даже самую креативную идею.

Имена, которые меняются вместе с нами

Раньше — Колли и Дог. Сегодня — Алекс, Саша, Марта. Забавно бывает наблюдать, как на кличку "Алекс!" оборачиваются и дети, и собаки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



