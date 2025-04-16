Тренды кличек в 2025 году: что слышно в парках и на выставках

Каждое имя собаки — это чуть больше, чем просто слово. Это — характер, эмоции, иногда и лёгкая ирония. А ещё - зеркало эпохи. В 2025 году владельцы собак удивляют фантазией: от вечной классики до имён с испанским акцентом и кличек в духе поп-звёзд.
Рекс, Джек, Белла и Молли — эти имена живут вне времени. Их выбирают за краткость, чёткость и то, как они "летят" сквозь парк. Пёс по имени Барон на прогулке будто бы знает, что носит важное имя — держится гордо, с достоинством. Такие клички — беспроигрышный вариант.
В 2025-м в моду вошли интернациональные имена: Амиго, Матео, Николь, Есения. Они звучат ярко, добавляют собаке харизмы. Один чихуахуа, по словам хозяйки, официально зовётся Алехандро Диего Фернандес — имя на вес самого пса!
Тейлор, Билли, Дональд — звёздные имена всё чаще звучат на собачьих площадках. Владелец таксы Дональда смеётся: "Упрямый, харизматичный и с причёской — всё совпало!"
Клички вроде Бобик, Шарик и Мухтар живут в российском дворе и сегодня. Но рядом с ними всё чаще звучат Умка, Тайга, Лада, Ника, Рада. Такие имена не просто звучные — они несут в себе характер, тепло и ассоциации с природой или мифами.
Собака часто "врастает" в кличку. Тихая Гроза однажды начинает проявлять характер, а пёс по имени Рокки — даже если он мини-йорк — стремится быть героем. Имена с чёткими звуками (Джек, Лада, Макс) лучше всего подходят для дрессировки — они слышны издалека и легко запоминаются.
Оригинальность — хорошо, но есть нюансы. Один лабрадор по кличке Кубик-Рубик отзывается на "Куб". Практичность побеждает даже самую креативную идею.
Раньше — Колли и Дог. Сегодня — Алекс, Саша, Марта. Забавно бывает наблюдать, как на кличку "Алекс!" оборачиваются и дети, и собаки.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.