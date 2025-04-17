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Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет

2:38
Зоосфера

Сложно смириться с тем, что собачья жизнь короче человеческой. Но некоторые породы будто бы обманули время — и остаются рядом с хозяевами до двух десятилетий. Именно о них и пойдёт речь.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Чихуахуа — миниатюрные, но выносливые

Не стоит недооценивать этих крошек. Чихуахуа живут 15-20 лет и за это время успевают стать настоящими членами семьи. Несмотря на размеры, у них взрывной темперамент, яркая реакция на любой звук и преданность, граничащая с эмпатией. Они чувствуют настроение хозяина, защищают территорию с юношеским пылом и сохраняют активность до глубокой старости.

Той-пудель — интеллигент и вечный оптимист

Той-пудели живут в среднем 14-18 лет, а порой и дольше. Их главное преимущество — ум и адаптивность. Эти собаки одинаково хорошо чувствуют себя в кругу активных людей и у любителей тишины. Они обучаемы, артистичны и будто понимают, как очаровывать каждого, кто их встретит.

Джек-рассел-терьер — энергия, не знающая возраста

Пожалуй, самые неугомонные из долгожителей. Джек-расселы запросто доживают до 16 лет и всё это время бегают, играют и исследуют мир с тем же азартом, что и в щенячьем возрасте. Их бодрость — настоящий источник вдохновения и, похоже, секрет их долголетия.

Померанский шпиц — пушистое солнце на долгие годы

Милый снаружи — харизматичный внутри. Шпицы живут 12-16 лет и сохраняют живость характера даже в преклонном возрасте. Они — маленькие контролёры, обожающие порядок, свои игрушки и внимание. С возрастом становятся только обаятельнее и увереннее в себе.

Ши-тцу — восточная мудрость и внутренний покой

Эти собаки будто знают больше, чем говорят. Живут до 16 лет, радуя хозяев своей философской уравновешенностью. Они не суетятся, не теряют достоинства и отлично чувствуют настроение человека. Ши-тцу — идеальные спутники для тех, кто ценит спокойствие и гармонию.

Что объединяет этих собак

Все эти породы умеют быть рядом не только долго, но и качественно. Их объединяет одно: привязанность, любознательность и способность оставаться собой несмотря на возраст. Они — напоминание о том, что настоящая любовь не знает времени.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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