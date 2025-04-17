Тайная жизнь кошек: вы точно не догадывались, что они делают без вас

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пушистое существо мирно спит на подоконнике или потягивается в кресле — так мы привыкли думать. Но если вы оставите дома камеру с датчиком движения, вас ждут открытия покруче детективного сериала.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Кошки, оказывается, вовсе не ленивые лежебоки. Стоит закрыться за вами двери, как они превращаются в исследователей и ловкачей. Прыжок на шкаф, попытка открыть дверцу тумбочки, игра с рулоном бумаги — и всё это с завидной изобретательностью.

Мир без людей: кошачьи миссии

Когда в доме нет людей, кошка проявляет настоящий охотничий азарт: следит за птицами в окне, устраивает "засады" из-за двери, превращает тапки в добычу. А ночью, пока вы мирно спите, она может гоняться по квартире, будто в марафоне. Некоторые питомцы и вовсе устраивают "концерты" у окна или чинно патрулируют территорию ровно в 4 утра — у каждого свой ритуал.

Животные, которые учатся друг у друга

Если у вас не одна кошка, приготовьтесь к настоящей социальной драме. Одни сговариваются и открывают холодильник, другие демонстрируют "трофеи" в виде игрушек. Бывает, что животные спорят за лидерство — и это фиксируют камеры.

Подражатели и хитрецы

Самое удивительное — кошки наблюдают за нами и… копируют поведение! Могут лапой включить лампу, лазить по сумке или даже "работать" за ноутбуком, случайно нажимая клавиши. А если замечают камеру — начинают притворяться примерными: спят, моются, будто ничего необычного не происходит. Стоит только сигналу пропасть — и шоу продолжается.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

