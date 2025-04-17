Натуралка или сухой корм: что подойдёт вислоухому

Шотландские вислоухие кошки — очаровательные пушистики с особым характером. Но за милой внешностью стоит не только харизма, но и нужда в особом питании. Их рацион напрямую влияет на здоровье, активность и состояние шерсти. И здесь главное — не навредить.
Если вы хотите упростить себе жизнь и при этом быть уверенным в составе, выбирайте проверенные корма. Они:
разработаны с учётом возраста и состояния животного (для котят, стерилизованных, с чувствительным пищеварением);
содержат нужное количество белков, жиров, витаминов и минералов;
помогают избежать перекорма — производитель указывает точную порцию.
Можно дополнять рацион специальными лакомствами, например, теми, что очищают зубы или укрепляют иммунитет.
Если выбираете натуралку, придётся постараться:
основа рациона — нежирное мясо (курица, индейка, говядина);
иногда добавляют субпродукты, злаки и овощи;
строго запрещена пища с человеческого стола: соль, специи, жир и сладости опасны для кошки.
Еда с нашего стола может привести к заболеваниям печени, ЖКТ и проблемам с почками.
Резкая смена пищи — стресс. Особенно если котёнок с детства ел один тип корма. Новый рацион вводите постепенно, подмешивая его к привычному в течение 7-10 дней.
Шотландцы часто имеют аппетит лучше, чем им нужно. Это приводит к ожирению, нагрузке на суставы, проблемы с сердцем и печенью. Что делать:
взвешивайте кошку раз в месяц;
следите за нормой кормления на упаковке или у ветеринара;
уберите еду на ночь, если кот склонен к ночным перекусам.
Правильный рацион — это не только про красоту, но и про долголетие питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.