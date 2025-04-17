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Натуралка или сухой корм: что подойдёт вислоухому

2:09
Зоосфера

Шотландские вислоухие кошки — очаровательные пушистики с особым характером. Но за милой внешностью стоит не только харизма, но и нужда в особом питании. Их рацион напрямую влияет на здоровье, активность и состояние шерсти. И здесь главное — не навредить.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Готовый корм: удобно и сбалансировано

Если вы хотите упростить себе жизнь и при этом быть уверенным в составе, выбирайте проверенные корма. Они:

  • разработаны с учётом возраста и состояния животного (для котят, стерилизованных, с чувствительным пищеварением);

  • содержат нужное количество белков, жиров, витаминов и минералов;

  • помогают избежать перекорма — производитель указывает точную порцию.

Можно дополнять рацион специальными лакомствами, например, теми, что очищают зубы или укрепляют иммунитет.

Натуральное питание: вкусно, но требует усилий

Если выбираете натуралку, придётся постараться:

  • основа рациона — нежирное мясо (курица, индейка, говядина);

  • иногда добавляют субпродукты, злаки и овощи;

  • строго запрещена пища с человеческого стола: соль, специи, жир и сладости опасны для кошки.

Еда с нашего стола может привести к заболеваниям печени, ЖКТ и проблемам с почками.

Как перевести кошку на новый корм

Резкая смена пищи — стресс. Особенно если котёнок с детства ел один тип корма. Новый рацион вводите постепенно, подмешивая его к привычному в течение 7-10 дней.

Контроль порций: кошки склонны к лишнему весу

Шотландцы часто имеют аппетит лучше, чем им нужно. Это приводит к ожирению, нагрузке на суставы, проблемы с сердцем и печенью. Что делать:

  • взвешивайте кошку раз в месяц;

  • следите за нормой кормления на упаковке или у ветеринара;

  • уберите еду на ночь, если кот склонен к ночным перекусам.

Правильный рацион — это не только про красоту, но и про долголетие питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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