Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени

Если пушистый сосед каждую ночь устраивается прямо на вашей подушке, мешая спать — не спешите умиляться. Это не романтика. Это инстинкт.
Всё дело в инстинктах и температуре
В дикой природе кошки выбирают для сна самые тёплые и безопасные места — желательно повыше и с хорошим обзором. Ваша голова идеально подходит под эти требования:
Но главное — тепло. Через голову у человека уходит до 30% тепла, и для кошки это всё равно что греться у камина.
Другие причины такого поведения:
Что делать, если вы не готовы делить подушку:
А если кошка внезапно перестала спать с вами — это сигнал. Возможно, ей больно прыгать на кровать, или вы сменили духи. Или... вы начали храпеть. Тогда готовьтесь: она может легонько ударить лапкой, чтобы вы «выключились».
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.