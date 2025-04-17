Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если пушистый сосед каждую ночь устраивается прямо на вашей подушке, мешая спать — не спешите умиляться. Это не романтика. Это инстинкт.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Почему кошка спит на вашей голове — и это не про любовь

Всё дело в инстинктах и температуре

В дикой природе кошки выбирают для сна самые тёплые и безопасные места — желательно повыше и с хорошим обзором. Ваша голова идеально подходит под эти требования:

мягкая

пахнет «своим»

удобно наблюдать за всей комнатой

Но главное — тепло. Через голову у человека уходит до 30% тепла, и для кошки это всё равно что греться у камина.

Другие причины такого поведения:

Стресс. После переезда или громких перемен в доме кошка ищет источник стабильности — и это вы.

После переезда или громких перемен в доме кошка ищет источник стабильности — и это вы. Запах. Подушка пахнет сильнее, чем лежанка — значит, это ваша «территория», а значит — и её.

Подушка пахнет сильнее, чем лежанка — значит, это ваша «территория», а значит — и её. Ревность. Если в доме есть другие животные, подушка становится ареной власти: «Он мой!»

Что делать, если вы не готовы делить подушку:

Поставьте рядом домик с грелкой или любимым пледом

или любимым пледом Не ругайте — кошка не поймёт, но может обидеться

— кошка не поймёт, но может обидеться Купите более широкую подушку. Смиритесь.

А если кошка внезапно перестала спать с вами — это сигнал. Возможно, ей больно прыгать на кровать, или вы сменили духи. Или... вы начали храпеть. Тогда готовьтесь: она может легонько ударить лапкой, чтобы вы «выключились».

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



