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Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени

1:37
Зоосфера

Если пушистый сосед каждую ночь устраивается прямо на вашей подушке, мешая спать — не спешите умиляться. Это не романтика. Это инстинкт.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Почему кошка спит на вашей голове — и это не про любовь

Всё дело в инстинктах и температуре

В дикой природе кошки выбирают для сна самые тёплые и безопасные места — желательно повыше и с хорошим обзором. Ваша голова идеально подходит под эти требования:

  • мягкая
  • пахнет «своим»
  • удобно наблюдать за всей комнатой

Но главное — тепло. Через голову у человека уходит до 30% тепла, и для кошки это всё равно что греться у камина.

Другие причины такого поведения:

  • Стресс. После переезда или громких перемен в доме кошка ищет источник стабильности — и это вы.

  • Запах. Подушка пахнет сильнее, чем лежанка — значит, это ваша «территория», а значит — и её.

  • Ревность. Если в доме есть другие животные, подушка становится ареной власти: «Он мой!»

Что делать, если вы не готовы делить подушку:

  • Поставьте рядом домик с грелкой или любимым пледом

  • Не ругайте — кошка не поймёт, но может обидеться

  • Купите более широкую подушку. Смиритесь.

А если кошка внезапно перестала спать с вами — это сигнал. Возможно, ей больно прыгать на кровать, или вы сменили духи. Или... вы начали храпеть. Тогда готовьтесь: она может легонько ударить лапкой, чтобы вы «выключились».

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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