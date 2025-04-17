Ошибка, которую совершают 9 из 10 владельцев кошек

Миска кота может выглядеть безобидно, но на деле она — настоящий инкубатор бактерий. Сальмонелла, стрептококк, моракселла и другие опасные микробы чувствуют себя в ней как дома. А значит, не только питомец, но и человек рискует подхватить неприятную заразу.
Как часто мыть миску
И не забудь про гигиену рук: мытьё до и после чистки кошачьей посуды помогает избежать передачи инфекции.
Отдельная раковина — не каприз
Кошачья посуда должна мыться отдельно от твоей. Это не паранойя, а разумная предосторожность. Если используешь общую раковину — обязательно продезинфицируй её после. И, да, отдельные губки и тряпки - правило номер один.
Как правильно мыть:
Питомец даже не заметит усилий, но ты точно убережёшь его (и себя) от микробов.
Регулярный уход за миской — простая, но важная часть заботы о здоровье любимца. И всего-то нужно — немного мыла, воды и внимания.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.