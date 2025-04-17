Ошибка, которую совершают 9 из 10 владельцев кошек

Миска кота может выглядеть безобидно, но на деле она — настоящий инкубатор бактерий. Сальмонелла, стрептококк, моракселла и другие опасные микробы чувствуют себя в ней как дома. А значит, не только питомец, но и человек рискует подхватить неприятную заразу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Где опасность — в миске кота: как правильно мыть кошачью посуду

Как часто мыть миску

Миска для еды - после каждого приёма пищи. Без исключений.

- после каждого приёма пищи. Без исключений. Миска для воды - раз в два дня. Горячая мыльная вода — must-have.

И не забудь про гигиену рук: мытьё до и после чистки кошачьей посуды помогает избежать передачи инфекции.

Отдельная раковина — не каприз

Кошачья посуда должна мыться отдельно от твоей. Это не паранойя, а разумная предосторожность. Если используешь общую раковину — обязательно продезинфицируй её после. И, да, отдельные губки и тряпки - правило номер один.

Как правильно мыть:

Заполни миску горячей водой, добавь моющее средство. Оставь замачиваться на 10-20 минут. Тщательно промой, смой пену и остатки пищи. Высуши — лучше на воздухе или отдельным чистым полотенцем.

Питомец даже не заметит усилий, но ты точно убережёшь его (и себя) от микробов.

Регулярный уход за миской — простая, но важная часть заботы о здоровье любимца. И всего-то нужно — немного мыла, воды и внимания.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



