Почему собаки во сне подёргиваются и лают — правда, которая поразит

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ты когда-нибудь наблюдал, как спящая собака подёргивает лапами, поскуливает или тихо лает во сне? Кажется, будто она переживает что-то важное — но что именно?

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

О чём мечтает спящий пёс: видят ли собаки сны

Мы не можем спросить у пса, что ему приснилось, и он не сможет пройти сеанс у психоаналитика. Однако наука уже близка к разгадке.

Что говорят исследования

У людей самые яркие сны возникают в фазе быстрого сна — REM (от англ. rapid eye movement). В этот момент мозг особенно активен. И что удивительно: у собак тоже есть эта стадия сна. Причём мозговые волны, зафиксированные у собак в фазе REM, во многом совпадают с человеческими. Это уже серьёзный повод полагать, что и они способны видеть сны.

Что видят собаки во сне

Ответа нет — но догадаться можно. Учёные предполагают, что сны собак могут быть "повторами" повседневных событий: прогулок, игр, общения с людьми и другими животными.

Подёргивания лап, виляние хвостом, хныканье, рычание, движения ушей — всё это может быть частью сна.

Возможно, пёс во сне снова бегает за мячом. Или гонится за голубем, который так и не дался днём. А может быть — просто радуется твоему голосу.

До тех пор, пока кто-то не научит собаку рассказывать о своих снах, это останется загадкой. Но одно можно сказать точно: они тоже что-то чувствуют в своих сновидениях — и, возможно, даже больше, чем мы думаем.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



