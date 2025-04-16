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Почему пингвина признали виновным в падении вертолёта

1:24
Зоосфера

Что может случиться, если взять с собой пингвина в вертолёт? На одном из островов ЮАР это обернулось катастрофой — в буквальном смысле.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Как пингвин угробил вертолёт: история, в которую сложно поверить

Инцидент произошёл на острове Берд, в Восточно-Капской провинции. Исследователь осматривал местность с воздуха и после посадки решил взять с собой на борт пойманного пингвина. Он поместил птицу в коробку и поставил её себе на колени. Пилот, по его словам, не возражал, а вертолёт перед взлётом прошёл стандартную проверку и не показал никаких неисправностей.

Но уже через несколько секунд всё пошло не по плану. Когда машина поднялась на высоту около 15 метров, короб с пингвином соскользнул и задел рычаг управления. Управление было нарушено, и вертолёт рухнул на землю.

К счастью, никто не пострадал: ни исследователь, ни пилот, ни сам пингвин, — об этом позже сообщили официальные источники.
Сам инцидент произошёл ещё в январе, однако расследование длилось несколько месяцев. И теперь уже официально: в отчёте правительства ЮАР в качестве причины крушения фигурирует… пингвин.

Пожалуй, это единственный случай в истории, когда птица не просто пролетела мимо — а буквально "посадила" воздушное судно.

Уточнения

Пингви́ны — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

Автор Дмитрий Тезнев
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