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Самая недооценённая птица на Земле: вот что ты упускаешь

1:45
Зоосфера

Что если одно из самых недооценённых существ на планете — это курица? Мы привыкли видеть в ней лишь источник мяса, забывая, что это — живое существо со своим умом, характером и привычками.

Гуси, куры
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гуси, куры

Удивительные куры: интеллект, который мы не замечаем

Сегодняшние домашние куры — потомки дикой джунглевой курицы, которая веками жила бок о бок с людьми в Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, куры по-прежнему воспринимаются как примитивные и глуповатые. Особенно этому способствует индустриальное птицеводство: на фабриках они живут в условиях, где нет места любопытству и свободе — словно в клетках строгого режима.

Но натуралист и документалист Сай Монтгомери предлагает взглянуть на кур под другим углом. Он утверждает, что эти птицы вовсе не так просты, как кажутся. Более того — они умны, наблюдательны и по-настоящему вовлечены в жизнь вокруг.

"Когда я пропалывал сад, куры начали рыть землю рядом. А потом — отошли в сторону и внимательно наблюдали, что я найду", — делится он.

Монтгомери также отмечает, что куры отлично ориентируются в пространстве: с наступлением сумерек они безошибочно возвращаются домой. А во время строительства проявляли неподдельный интерес к каждому гвоздю и инструменту — изучали, наблюдали, участвовали.

С одной стороны — 70 миллиардов кур, выращиваемых ежегодно ради белка. С другой — личности, способные на эмоциональные и поведенческие отклики, достойные уважения. Возможно, пора перестать смотреть на кур только через призму продуктового прилавка?

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Дмитрий Тезнев
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