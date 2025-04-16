Самая недооценённая птица на Земле: вот что ты упускаешь

Что если одно из самых недооценённых существ на планете — это курица? Мы привыкли видеть в ней лишь источник мяса, забывая, что это — живое существо со своим умом, характером и привычками.
Сегодняшние домашние куры — потомки дикой джунглевой курицы, которая веками жила бок о бок с людьми в Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, куры по-прежнему воспринимаются как примитивные и глуповатые. Особенно этому способствует индустриальное птицеводство: на фабриках они живут в условиях, где нет места любопытству и свободе — словно в клетках строгого режима.
Но натуралист и документалист Сай Монтгомери предлагает взглянуть на кур под другим углом. Он утверждает, что эти птицы вовсе не так просты, как кажутся. Более того — они умны, наблюдательны и по-настоящему вовлечены в жизнь вокруг.
"Когда я пропалывал сад, куры начали рыть землю рядом. А потом — отошли в сторону и внимательно наблюдали, что я найду", — делится он.
Монтгомери также отмечает, что куры отлично ориентируются в пространстве: с наступлением сумерек они безошибочно возвращаются домой. А во время строительства проявляли неподдельный интерес к каждому гвоздю и инструменту — изучали, наблюдали, участвовали.
С одной стороны — 70 миллиардов кур, выращиваемых ежегодно ради белка. С другой — личности, способные на эмоциональные и поведенческие отклики, достойные уважения. Возможно, пора перестать смотреть на кур только через призму продуктового прилавка?
Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.