Когда игры вашего питомца превращаются в припадки: как вовремя заметить тревожный сигнал

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что, если собака вдруг начинает "ловить невидимых мух" или странно себя вести? Такие моменты могут быть проявлением очагового припадка — нарушения электрической активности мозга.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ fly biting

Редкие, но опасные приступы у собак

Очаговые или парциальные судороги у собак проявляются по-разному — от лёгких галлюцинаций до нарушений координации и агрессии.

Они могут быть простыми, при которых сознание сохраняется, или сложными, когда собака временно теряет контакт с окружающим.

Признаки включают:

внезапное лаяние или попытки укусить воздух;

зрительные и слуховые нарушения;

напряжение мышц, дрожь;

расширенные зрачки;

нарушение равновесия.

Что такое "fly biting"?

Собаки, страдающие от этого состояния, вдруг начинают подпрыгивать, будто пытаются поймать что-то невидимое. Эти эпизоды возникают спонтанно, часто в состоянии покоя.

Некоторые питомцы реагируют спокойно, другие — возбуждённо или с агрессией. Несмотря на странное поведение, животное может сохранять осознание происходящего.

Диагностика и лечение

Для подтверждения эпилепсии ветеринары используют электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая фиксирует мозговую активность.

Однако такие приступы возникают неожиданно, и провести ЭЭГ во время эпизода сложно. Поэтому часто диагноз ставится методом исключения других заболеваний.

Если припадки происходят редко, лечение может не понадобиться. Но при их учащении необходимо обратиться к ветеринару: неконтролируемые приступы могут ухудшить качество жизни животного.

Иногда приходится перепробовать несколько препаратов, прежде чем подобрать эффективную терапию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

