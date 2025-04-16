Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки не игрушки: одна удобная вещь, которая может сломать всю дрессировку
Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего
Сын Собчак поставил на место обнаглевшую мать: запомни раз и навсегда
Восход, Чезета, Урал: какой мотоцикл в СССР был круче на районе
Стройное тело, но живот всё равно выпирает? Вот в чём причина и как это исправить

Когда игры вашего питомца превращаются в припадки: как вовремя заметить тревожный сигнал

1:52
Зоосфера

Что, если собака вдруг начинает "ловить невидимых мух" или странно себя вести? Такие моменты могут быть проявлением очагового припадка — нарушения электрической активности мозга.

fly biting
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
fly biting

Редкие, но опасные приступы у собак

Очаговые или парциальные судороги у собак проявляются по-разному — от лёгких галлюцинаций до нарушений координации и агрессии.

Они могут быть простыми, при которых сознание сохраняется, или сложными, когда собака временно теряет контакт с окружающим.

Признаки включают:

  • внезапное лаяние или попытки укусить воздух;
  • зрительные и слуховые нарушения;
  • напряжение мышц, дрожь;
  • расширенные зрачки;
  • нарушение равновесия.

Что такое "fly biting"?

Собаки, страдающие от этого состояния, вдруг начинают подпрыгивать, будто пытаются поймать что-то невидимое. Эти эпизоды возникают спонтанно, часто в состоянии покоя.

Некоторые питомцы реагируют спокойно, другие — возбуждённо или с агрессией. Несмотря на странное поведение, животное может сохранять осознание происходящего.

Диагностика и лечение

Для подтверждения эпилепсии ветеринары используют электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая фиксирует мозговую активность.

Однако такие приступы возникают неожиданно, и провести ЭЭГ во время эпизода сложно. Поэтому часто диагноз ставится методом исключения других заболеваний.

Если припадки происходят редко, лечение может не понадобиться. Но при их учащении необходимо обратиться к ветеринару: неконтролируемые приступы могут ухудшить качество жизни животного.

Иногда приходится перепробовать несколько препаратов, прежде чем подобрать эффективную терапию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Садоводство, цветоводство
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего
Сын Собчак поставил на место обнаглевшую мать: запомни раз и навсегда
Восход, Чезета, Урал: какой мотоцикл в СССР был круче на районе
Стройное тело, но живот всё равно выпирает? Вот в чём причина и как это исправить
Россия как архитектор: как создание зерновой биржи БРИКС изменит правила игры на глобальном продовольственном рынке
Воняет? Не спеши выбрасывать — саду это понравится
Вернулись к прошлому: в ФРГ хотят восстановить знаки для военной техники
Обиды президента: Трамп раздражён европейскими объятиями Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.