Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так

Сенбернар — настоящий добряк из альпийских легенд. Массивный, внушительный, но с кротким сердцем, он стал символом верности, спасения и тепла, несмотря на суровый климат родных гор. Именно с ним у многих ассоциируются киногерои вроде Бетховена — большого, шумного и трогательного любимца семей.
Порода официально признана в 1954 году и отнесена ко второй группе FCI, куда входят сильные и выносливые собаки, вроде молоссов и горных пастухов.
Но её история уходит далеко глубже — к началу разведения монахами Большого монастыря Сен-Бернар. Он располагался на перевале между Италией и Швейцарией ещё в XI веке.
В XIX веке швейцарец Генрих Шумахер начал серьёзную племенную работу и вёл документальный учёт. В 1887 году сенбернара официально признали национальной породой Швейцарии.
Одним из самых известных сенбернаров был Барри, спасший, по разным данным, от 40 до 100 человек. Его мумифицированное тело до сих пор хранится в Бернском музее естественной истории, а в Париже ему установили памятник с надписью:
"Он спас 40 человек, 41-го убил — ложь".
Барри стал символом самоотверженности и прообразом "альпийского мастифа", как раньше называли эту породу.
Бочка с ромом, которую якобы носили сенбернары, — скорее миф, созданный художником Эдвином Ландсиром в 1820-х. Хотя собаки и могли перевозить еду, подвешенные к шее бочки вряд ли были массовым явлением. Тем не менее, этот образ стал частью визуального кода породы.
Эти гиганты могут весить до 90 кг, но взрослеют не быстро. Окончательно они формируются к 2-3 годам. Их телосложение требует пространства и физической активности — несмотря на размеры, это не "диванные" псы.
Сенбернары известны своим особым, гулким голосом, который, как говорят, они используют в критических ситуациях. Этот глубокий звук сложно спутать — он словно зовёт на помощь.
Сенберна́р (фр. Saint-bernard, нем. Bernhardiner) — порода собак. Различают две разновидности: короткошёрстную и длинношёрстную. Происходит от азиатских догообразных собак (мастифов Тибета), которых завозили в Европу и скрещивали с местными собаками.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.