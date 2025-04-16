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Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так

2:29
Зоосфера

Сенбернар — настоящий добряк из альпийских легенд. Массивный, внушительный, но с кротким сердцем, он стал символом верности, спасения и тепла, несмотря на суровый климат родных гор. Именно с ним у многих ассоциируются киногерои вроде Бетховена — большого, шумного и трогательного любимца семей.

сенбернар
Фото: https://ru.freepik.com/ by wirestock, https://creativecommons.org/licenses/by/0.3/
сенбернар

Национальная гордость Швейцарии

Порода официально признана в 1954 году и отнесена ко второй группе FCI, куда входят сильные и выносливые собаки, вроде молоссов и горных пастухов.

Но её история уходит далеко глубже — к началу разведения монахами Большого монастыря Сен-Бернар. Он располагался на перевале между Италией и Швейцарией ещё в XI веке.

В XIX веке швейцарец Генрих Шумахер начал серьёзную племенную работу и вёл документальный учёт. В 1887 году сенбернара официально признали национальной породой Швейцарии.

Легендарное имя — Барри

Одним из самых известных сенбернаров был Барри, спасший, по разным данным, от 40 до 100 человек. Его мумифицированное тело до сих пор хранится в Бернском музее естественной истории, а в Париже ему установили памятник с надписью:

"Он спас 40 человек, 41-го убил — ложь".

Барри стал символом самоотверженности и прообразом "альпийского мастифа", как раньше называли эту породу.

Что за бочка у шеи?

Бочка с ромом, которую якобы носили сенбернары, — скорее миф, созданный художником Эдвином Ландсиром в 1820-х. Хотя собаки и могли перевозить еду, подвешенные к шее бочки вряд ли были массовым явлением. Тем не менее, этот образ стал частью визуального кода породы.

Размер — дело времени

Эти гиганты могут весить до 90 кг, но взрослеют не быстро. Окончательно они формируются к 2-3 годам. Их телосложение требует пространства и физической активности — несмотря на размеры, это не "диванные" псы.

Особый голос

Сенбернары известны своим особым, гулким голосом, который, как говорят, они используют в критических ситуациях. Этот глубокий звук сложно спутать — он словно зовёт на помощь.

Уточнения

Сенберна́р (фр. Saint-bernard, нем. Bernhardiner) — порода собак. Различают две разновидности: короткошёрстную и длинношёрстную. Происходит от азиатских догообразных собак (мастифов Тибета), которых завозили в Европу и скрещивали с местными собаками.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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