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Собака заняла ваш диван? Это тревожный знак — вот почему

2:17
Зоосфера

Маленький щенок с трогательными глазками быстро завоевывает сердце — и контроль над домом. Особенно если это порода с ярко выраженным доминантным характером: кавказская овчарка, кане-корсо, акита-ину, бойцовские псы. Но не стоит думать, что опасность исходит только от крупных собак — декоративные породы нередко чувствуют себя полноценными вожаками, ведь хозяева исполняют любую их прихоть.

Собака породы Кавказская овчарка
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Собака породы Кавказская овчарка

Чем опасно доминирование собаки

Пёс, считающий себя главным, не будет слушаться, станет игнорировать команды и принимать решения самостоятельно. В этом случае вы рискуете не только авторитетом, но и безопасностью окружающих. Вот как распознать, что вожак в доме — вовсе не вы.

1. Игнорирует команды
Если приходится повторять одну и ту же команду по нескольку раз, это не про глухоту. У собак отличный слух — просто ваша роль в иерархии для питомца сомнительна. Особенно опасно такое поведение на прогулке: один рывок с поводка — и вы догоняете собаку через несколько улиц.

2. Рычит на хозяина
Милое рычание во время еды? На деле — это пищевая агрессия. Пёс считает еду своей и готов прогонять даже владельца. Такое поведение — прямой вызов авторитету. В стае так бы с вожаком не поступили.

3. Занимает ваше место
Лёг на ваш диван, вытеснив вас? Это не просто любовь к комфорту. Это сигнал: собака считает, что победила вас и теперь ей положены все привилегии. Важно сразу обозначить границы — и отправить пса на своё место.

4. Тянет на поводке
Забавно смотреть, как человек летит за псом. Но это плохо: управляемая собака гуляет спокойно, не навязывает темп и не тянет хозяина, будто повозку. Здесь важно показать, кто ведёт, а кто — идёт следом.

5. Кусается
Самый тревожный сигнал. Если собака укусила кого-то из семьи — это уже не игра. Это прямое проявление агрессии. Без помощи кинолога или зоопсихолога не обойтись.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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