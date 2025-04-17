Эти породы собак не терпят детей — вот кого лучше не заводить в семье

Собаки — лучшие друзья человека. Но когда в доме есть ребёнок, к выбору породы стоит подойти особенно вдумчиво. Некоторые породы просто не созданы для игр и обнимашек с малышами. Ниже — список тех, кто может стать проблемой в семье с детьми.
1. Чехословацкая волчья собака
Выглядит как герой древней легенды: помесь карпатского волка и немецкой овчарки. Но и характер — не из простых. Волкособ не лает, а воет. Может проявить агрессию даже к хозяину, если решит, что на него покушаются. К детям относится настороженно, не считает их "своими" и легко может укусить.
2. Акита-ину
Японская гордость, не терпящая фамильярности. Для неё важен партнёрский, почти равноправный контакт с владельцем. Ребёнок, по мнению акиты, — не партнёр. А если малыш нечаянно причинит боль — может получить "воспитательный" укус.
3. Ротвейлер
Сильный, упрямый и очень требовательный к физической нагрузке. При недостатке активности — раздражителен и непредсказуем. Без жёсткой дрессировки в руках неопытного владельца может стать угрозой даже для семьи.
4. Бойцовские породы
Такие собаки требуют чёткой иерархии и правильного воспитания. Если пёс почувствует, что ребёнок ниже его по статусу — возможны конфликты. И без помощи кинолога в этом случае не обойтись.
5. Декоративные породы
Кажутся игрушечными, но именно из-за размеров и хрупкости — самые уязвимые. Ребёнок может нечаянно причинить боль, а собака в ответ — укусить. И никакие умильные глазки тут не спасут.
Далеко не все собаки подходят для семьи с детьми. Прежде чем завести четвероногого друга, важно изучить особенности породы — и быть готовым к воспитанию, ответственности и заботе.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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