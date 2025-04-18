Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щелчок пистолета — бак ещё пустой: почему топливо отключается раньше времени
Ешь и спи спокойно: фрукт, который перезапускает ваш сон
Натурально зелёные яйца: три способа удивить гостей за пасхальным столом
Трамп поставил срок Москве — ответ по миру до конца недели
Путин обновил форму армии и спецслужб — что нового в военной одежде?
Баня по уму: как сэкономить без потери качества
Радиоактивный след в океане: что оставила после себя умершая звезда
Напиток, который стирает морщины — и не требует визита к косметологу
Coldplay может вернуться в Россию: трогательная история с концерта в Сеуле

Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее

1:41
Зоосфера

Бродячие собаки вызывают у людей целую палитру эмоций: от сочувствия до тревоги. Одни стараются не замечать животных, другие делятся завтраком. Но иногда собака идёт за человеком, который не дал ей ни крошки. Что это — случайность или закономерность?

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Не всегда дело в еде

Запах еды, доносящийся из сумки или пакета, действительно может привлечь пса. Однако это не единственный и далеко не главный фактор. Собаки часто выбирают тех, кто, казалось бы, не сулит им ничего полезного: беззаботных прохожих, пенсионеров, туристов или даже людей без определённого места жительства.

Кому достаётся хвостатое внимание

Животные интуитивно тянутся к спокойным, уверенным и открытым людям. Особенно часто псы следуют за пожилыми людьми, медленно идущими по улице. Их не пугает отсутствие еды — им важнее атмосфера. Собаки выбирают тех, кто излучает доброжелательность, надёжность и внутреннюю стабильность.

В числе "привлекательных" — люди с мягким взглядом, одинокие прохожие, молчаливые интеллигенты, весёлые компании и даже сотрудники в форме. Животному важно не то, сколько еды в сумке, а ощущение безопасности рядом с человеком.

Страх отпугивает

А вот тревожность, суетливость и внутренняя неуверенность, наоборот, отталкивают. Собаки избегают людей, от которых исходит напряжение — они воспринимают это как угрозу или нестабильность. Даже если у такого человека будет еда, пёс может держаться на расстоянии.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла
Наука и техника
Морской гигант, о котором молчали 40 миллионов лет: его кости оказались крепче сверла Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова 30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя
Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову
История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора
Волосы как после фотошопа — и всё благодаря трюку с маслом и водой
Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии
30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией?
Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку
Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями
Россия и Китай обсуждают увеличение поставок энергоресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.