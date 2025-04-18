Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бродячие собаки вызывают у людей целую палитру эмоций: от сочувствия до тревоги. Одни стараются не замечать животных, другие делятся завтраком. Но иногда собака идёт за человеком, который не дал ей ни крошки. Что это — случайность или закономерность?

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Не всегда дело в еде

Запах еды, доносящийся из сумки или пакета, действительно может привлечь пса. Однако это не единственный и далеко не главный фактор. Собаки часто выбирают тех, кто, казалось бы, не сулит им ничего полезного: беззаботных прохожих, пенсионеров, туристов или даже людей без определённого места жительства.

Кому достаётся хвостатое внимание

Животные интуитивно тянутся к спокойным, уверенным и открытым людям. Особенно часто псы следуют за пожилыми людьми, медленно идущими по улице. Их не пугает отсутствие еды — им важнее атмосфера. Собаки выбирают тех, кто излучает доброжелательность, надёжность и внутреннюю стабильность.

В числе "привлекательных" — люди с мягким взглядом, одинокие прохожие, молчаливые интеллигенты, весёлые компании и даже сотрудники в форме. Животному важно не то, сколько еды в сумке, а ощущение безопасности рядом с человеком.

Страх отпугивает

А вот тревожность, суетливость и внутренняя неуверенность, наоборот, отталкивают. Собаки избегают людей, от которых исходит напряжение — они воспринимают это как угрозу или нестабильность. Даже если у такого человека будет еда, пёс может держаться на расстоянии.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

