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Собачий лайфхак для долголетия: пять ритуалов, которые меняют всё без волшебства

1:56
Зоосфера

Потеря питомца — всегда трагедия. Но повлиять на продолжительность жизни четвероногого друга вполне возможно. Для этого не нужны дорогостоящие процедуры или редкие препараты. Всё, что требуется — внимание, регулярность и немного дисциплины.

Бернский зенненхунд
Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бернский зенненхунд

Корм — не просто наполнение миски

Питание собаки — основа её здоровья. Слишком дешёвый корм или еда со стола быстро подрывают работу внутренних органов. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством белка, медленных углеводов и витаминов. Желательно придерживаться одного режима кормления и не устраивать перекусы без причины.

Вес под контролем

Ожирение у собак — не эстетическая проблема, а прямая угроза жизни. Лишний вес вызывает перегрузку сердца, суставов и нарушает обмен веществ. Порции должны быть соразмерны активности животного, а лакомства — редким и заслуженным исключением.

Чистые зубы — сильное сердце

Многие владельцы не придают значения гигиене рта, хотя именно воспаления в полости рта могут повлиять на здоровье сердца. Существуют специальные пасты и щётки для собак. Регулярная чистка — это не роскошь, а элементарная забота.

Активность как образ жизни

Прогулки — это хорошо, но собаке нужно больше. Игры на улице, тренировки и даже импровизированные квесты с мячом или палкой заставляют работать мозг и мышцы. Такая нагрузка делает животное выносливее и снижает риск хронических болезней.

У собаки должна быть миссия

Питомцы, у которых есть "дела", выглядят счастливее. Команды, трюки, помощь хозяину в мелочах — всё это не только укрепляет связь, но и делает жизнь собаки насыщенной. А насыщенная жизнь — всегда дольше.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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