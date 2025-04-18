Как накормить Барсика таблеткой и не лишиться руки и настроения

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — не из тех, кто готов беспрекословно выполнять приказы. Особенно если речь идёт о приёме лекарства. Убедить кота проглотить таблетку — задача с подвохом: нюх у них куда тоньше, чем кажется, и маскировка не всегда срабатывает. Но способы всё же есть.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

План А: идём на хитрость

Первое, что стоит сделать — уточнить у ветеринара, можно ли заменить таблетку на капли или раствор. Жидкие формы медикаментов иногда легче подмешать в еду или влить с помощью шприца без иглы.

Если такой замены нет, идём дальше.

План B: немного сметаны — и магии

Таблетку можно растолочь в порошок и смешать с небольшим количеством сметаны. Смесь наносят на нос — так, чтобы кот не смог проигнорировать. Он, скорее всего, слижет её, просто чтобы избавиться от раздражающего пятна. Главное — не переусердствовать: небольшие мазки, лёгкий подход и терпение.

План С: короткая операция с таблеткой

Когда ничего не помогает, остаётся только один путь — действовать напрямую. Кота усаживают на колени или стол, слегка фиксируют, открывают пасть нажатием на основание челюсти и быстро помещают таблетку на корень языка сбоку. После этого можно погладить шею по направлению вниз, чтобы вызвать глотание.

Да, это не самый приятный способ. Но иногда другого выхода просто нет. Главное — не нервничать и действовать чётко: чем спокойнее вы, тем спокойнее кот (по крайней мере, в теории).

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

