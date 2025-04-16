Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тест на чистоту: где в Кампании можно будет купаться в этом году
Забудьте об удобрениях: три секретных ингредиента плодородия
США заманивают? Пошлины снизятся в обмен на отказ от дел с Китаем
ТОП-7 красивейших городов СССР, которые стоило увидеть
Рацион панды под микроскопом: не всё так зелено
Живая изгородь своими руками: растения, которые справятся лучше забора
Гараж мечты в СССР: от тисков до самодельного домкрата
Сковорода заблестит ярче новой: вот что хитрые хозяйки заваривают прямо в ней от нагара
До лета осталось мало времени: как быстро привести себя в форму

Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться

1:27
Зоосфера

Домик для собаки — это не просто будка, а личная крепость питомца, где он должен чувствовать себя в безопасности и комфорте. Но чтобы жильё действительно радовало хвостатого, важно учесть несколько ключевых нюансов, начиная с размера и заканчивая обзором на калитку.

Венгерская пастушья собака
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Венгерская пастушья собака

Размер имеет значение

Даже если у вас сейчас пушистый комочек, будку нужно делать под взрослую собаку. Питомец должен свободно вставать, ложиться и вытягивать лапы, а не чувствовать себя в шкафчике.

Материал: дерево — да, пластик — нет

  • Пластик и металл — быстро нагреваются летом и становятся ледяными зимой.

  • Дерево — лучше удерживает тепло и дышит.

Поэтому деревянная будка — оптимальный выбор, особенно если ваш пёс будет жить на улице круглый год.

Подстилка: никаких пледов и ковров

Мягкий плед может казаться уютным, но для собаки он — приглашение к размножению паразитов. Блохи, клещи и плесень обожают текстиль.

Лучше всего подойдёт солома — она держит тепло, не прячет паразитов и легко заменяется по мере загрязнения.

Где ставить будку

Пёс — охранник по природе. Ему важно контролировать территорию. Будка, из которой не видно калитку, — это как охранная вышка без обзора.

Размещайте её так, чтобы питомец мог видеть вход на участок, а ещё желательно — укрытие от ветра и дождя.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю
Экономика и бизнес
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Учёные выяснили, сколько нужно ходить, чтобы контролировать сахар в крови
Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться
Антарктида уходит под воду — мир готовится к катастрофе
Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе
Один крем — два блюда: секрет универсального сырного чуда
Не делайте этого на турбодизеле — и мотор прослужит вдвое дольше
Рене Зеллвегер нашла идеальную формулу счастья с Антом Анстедом: почему штамп в паспорте может всё разрушить
Этот лай можно остановить за секунду — и вот как
Здесь не надо торопиться: как вкус оливкового масла и сардин на Монте-Изола может изменить вашу жизнь
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.