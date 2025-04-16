Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться

Домик для собаки — это не просто будка, а личная крепость питомца, где он должен чувствовать себя в безопасности и комфорте. Но чтобы жильё действительно радовало хвостатого, важно учесть несколько ключевых нюансов, начиная с размера и заканчивая обзором на калитку.
Даже если у вас сейчас пушистый комочек, будку нужно делать под взрослую собаку. Питомец должен свободно вставать, ложиться и вытягивать лапы, а не чувствовать себя в шкафчике.
Пластик и металл — быстро нагреваются летом и становятся ледяными зимой.
Дерево — лучше удерживает тепло и дышит.
Поэтому деревянная будка — оптимальный выбор, особенно если ваш пёс будет жить на улице круглый год.
Мягкий плед может казаться уютным, но для собаки он — приглашение к размножению паразитов. Блохи, клещи и плесень обожают текстиль.
Лучше всего подойдёт солома — она держит тепло, не прячет паразитов и легко заменяется по мере загрязнения.
Пёс — охранник по природе. Ему важно контролировать территорию. Будка, из которой не видно калитку, — это как охранная вышка без обзора.
Размещайте её так, чтобы питомец мог видеть вход на участок, а ещё желательно — укрытие от ветра и дождя.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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