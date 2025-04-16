Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домик для собаки — это не просто будка, а личная крепость питомца, где он должен чувствовать себя в безопасности и комфорте. Но чтобы жильё действительно радовало хвостатого, важно учесть несколько ключевых нюансов, начиная с размера и заканчивая обзором на калитку.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Венгерская пастушья собака

Размер имеет значение

Даже если у вас сейчас пушистый комочек, будку нужно делать под взрослую собаку. Питомец должен свободно вставать, ложиться и вытягивать лапы, а не чувствовать себя в шкафчике.

Материал: дерево — да, пластик — нет

Пластик и металл — быстро нагреваются летом и становятся ледяными зимой.

Дерево — лучше удерживает тепло и дышит.

Поэтому деревянная будка — оптимальный выбор, особенно если ваш пёс будет жить на улице круглый год.

Подстилка: никаких пледов и ковров

Мягкий плед может казаться уютным, но для собаки он — приглашение к размножению паразитов. Блохи, клещи и плесень обожают текстиль.

Лучше всего подойдёт солома — она держит тепло, не прячет паразитов и легко заменяется по мере загрязнения.

Где ставить будку

Пёс — охранник по природе. Ему важно контролировать территорию. Будка, из которой не видно калитку, — это как охранная вышка без обзора.

Размещайте её так, чтобы питомец мог видеть вход на участок, а ещё желательно — укрытие от ветра и дождя.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



