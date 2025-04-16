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Кошка толкает миску с водой? У неё на это веские причины

1:40
Зоосфера

Вы аккуратно наливаете кошке свежую воду, ставите миску на пол… а она с деловым видом сначала двигает её лапой, расплескивая всё вокруг. Знакомо? Такое поведение может казаться странным, но у него есть вполне логичные объяснения.

Британская кошка
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Британская кошка

1. Игра с водой

Некоторым кошкам просто нравится взаимодействовать с водой. Они могут похлопывать лапой по поверхности, наблюдать за волнами или пытаться поймать отражение. Особенно часто это поведение проявляется у любопытных и активных питомцев.

2. Неправильное расположение мисок

Многие кошки не любят, когда вода стоит рядом с едой. Это связано с их природными инстинктами: в дикой природе источник воды обычно находится вдали от места охоты. Вода рядом с "добычей" может быть загрязнённой.

Если миски стоят рядом, кошка может толкать миску с водой, стараясь отодвинуть её подальше — интуитивно.

3. Проверка уровня воды

Кошки плохо видят на близком расстоянии, особенно если вода в миске прозрачная и не шевелится. Чтобы понять, есть ли там вообще вода, питомец может слегка толкнуть миску лапой и посмотреть на движение жидкости.

Можно ли отучить

Нет смысла ругать кошку за такое поведение — для неё это не шалость, а способ взаимодействия с окружающей средой. Вместо этого:

  • Выбирайте широкую и устойчивую миску;

  • Ставьте воду подальше от еды;

  • Попробуйте питьевой фонтанчик — многие кошки предпочитают проточную воду и охотно пьют из него.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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