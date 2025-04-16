Грумеры не дадут соврать: вот какие собаки не могут без салона

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После визита к грумеру собаку порой не узнать — она сияет, пахнет ванилью и больше похожа на плюшевую игрушку, чем на вчерашнего грязнулю с дачи. Но это не просто блажь для владельцев: груминг — важная часть ухода, и в некоторых случаях он просто обязателен.

Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ши-тцу порода

Кто не может жить без грумера

Есть собаки, которым домашнего мытья и расчёсывания категорически недостаточно. И в первую очередь это:

выставочные собаки, которым нужно выглядеть на все сто не только для фото, но и для оценки судей;

длинношерстные породы, особенно в период линьки, когда шерсть вылезает пачками и путается в колтуны;

собаки с чувствительной кожей, склонной к шелушению, зуду и аллергиям — здесь нужен особенно бережный подход;

питомцы, у которых быстро растут когти, пачкаются уши или текут глаза.

Если хозяину трудно самому купать, стричь и чистить пса, визит в салон становится не капризом, а решением проблемы.

Что включает в себя груминг

Груминг — это не просто "помыли и подстригли". Пёс получает полный спа-комплекс: чистка ушей, глаз, зубов, обрезка когтей, расчёсывание, выстригание проблемных зон и, конечно, уход за шерстью с учётом её типа и состояния кожи.

Как часто водить собаку к грумеру

Оптимальный интервал — раз в два месяца, но всё индивидуально. У некоторых пород (например, пуделей или шнауцеров) визиты могут быть чаще, особенно в сезонные периоды линьки. У других — реже, если шерсть короткая и не склонна к спутыванию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



