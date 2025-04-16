Грумеры не дадут соврать: вот какие собаки не могут без салона

После визита к грумеру собаку порой не узнать — она сияет, пахнет ванилью и больше похожа на плюшевую игрушку, чем на вчерашнего грязнулю с дачи. Но это не просто блажь для владельцев: груминг — важная часть ухода, и в некоторых случаях он просто обязателен.
Есть собаки, которым домашнего мытья и расчёсывания категорически недостаточно. И в первую очередь это:
выставочные собаки, которым нужно выглядеть на все сто не только для фото, но и для оценки судей;
длинношерстные породы, особенно в период линьки, когда шерсть вылезает пачками и путается в колтуны;
собаки с чувствительной кожей, склонной к шелушению, зуду и аллергиям — здесь нужен особенно бережный подход;
питомцы, у которых быстро растут когти, пачкаются уши или текут глаза.
Если хозяину трудно самому купать, стричь и чистить пса, визит в салон становится не капризом, а решением проблемы.
Груминг — это не просто "помыли и подстригли". Пёс получает полный спа-комплекс: чистка ушей, глаз, зубов, обрезка когтей, расчёсывание, выстригание проблемных зон и, конечно, уход за шерстью с учётом её типа и состояния кожи.
Оптимальный интервал — раз в два месяца, но всё индивидуально. У некоторых пород (например, пуделей или шнауцеров) визиты могут быть чаще, особенно в сезонные периоды линьки. У других — реже, если шерсть короткая и не склонна к спутыванию.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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