Пять причин, почему кошка трётся о вас и что с этим делать

Вы сидите на диване, а кошка подходит и нежно трётся о вас головой. Знакомо? Это не просто милый жест — за ним скрываются важные кошачьи сигналы. Такое поведение может быть проявлением любви, способом коммуникации или даже средством борьбы со стрессом. Разбираемся, что на самом деле означает трение кошки мордой о человека или предметы.
У кошек на щеках, лбу и подбородке расположены специальные пахучие железы. Когда кошка трётся головой о вас или мебель, она буквально оставляет свой запах. Это способ сказать: "Это моё".
Особенно активно кошки делают это в многокошачьих домах, чтобы обозначить личную зону и установить невидимые границы.
Трётся — значит доверяет.
Когда кошка прижимается головой к человеку, она демонстрирует не только симпатию, но и уверенность в безопасности рядом с вами. Это похоже на кошачье "объятие" или даже поцелуй.
Чем чаще кошка трётся о вас, тем сильнее её связь с вами.
Иногда кошка трётся мордой, потому что хочет ласки, общения или просто вашего присутствия.
Если питомец стал делать это чаще обычного, возможно, он чувствует себя одиноким или скучает.
Погладьте, поговорите с ней, поиграйте — ей это нужно.
Кошки — существа чувствительные. Изменения в доме, переезд, новые запахи или даже перестановка мебели могут вызвать у них тревогу.
Трение мордой помогает им успокоиться, восстановить контроль над территорией и почувствовать себя увереннее.
Если кошка вдруг стала тереться особенно активно — присмотритесь: может, в её жизни появился стресс-фактор?
Трение — это способ "объединить запахи". Кошка таким образом как бы создаёт общую территорию с вами, объединяя вас в один "прайд".
Такой обмен ароматами — важная часть кошачьей коммуникации.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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