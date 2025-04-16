Пять причин, почему кошка трётся о вас и что с этим делать

Вы сидите на диване, а кошка подходит и нежно трётся о вас головой. Знакомо? Это не просто милый жест — за ним скрываются важные кошачьи сигналы. Такое поведение может быть проявлением любви, способом коммуникации или даже средством борьбы со стрессом. Разбираемся, что на самом деле означает трение кошки мордой о человека или предметы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

1. Помечает территорию

У кошек на щеках, лбу и подбородке расположены специальные пахучие железы. Когда кошка трётся головой о вас или мебель, она буквально оставляет свой запах. Это способ сказать: "Это моё".

Особенно активно кошки делают это в многокошачьих домах, чтобы обозначить личную зону и установить невидимые границы.

2. Проявляет привязанность

Трётся — значит доверяет.

Когда кошка прижимается головой к человеку, она демонстрирует не только симпатию, но и уверенность в безопасности рядом с вами. Это похоже на кошачье "объятие" или даже поцелуй.

Чем чаще кошка трётся о вас, тем сильнее её связь с вами.

3. Просит внимания

Иногда кошка трётся мордой, потому что хочет ласки, общения или просто вашего присутствия.

Если питомец стал делать это чаще обычного, возможно, он чувствует себя одиноким или скучает.

Погладьте, поговорите с ней, поиграйте — ей это нужно.

4. Снимает стресс

Кошки — существа чувствительные. Изменения в доме, переезд, новые запахи или даже перестановка мебели могут вызвать у них тревогу.

Трение мордой помогает им успокоиться, восстановить контроль над территорией и почувствовать себя увереннее.

Если кошка вдруг стала тереться особенно активно — присмотритесь: может, в её жизни появился стресс-фактор?

5. Обменивается ароматом

Трение — это способ "объединить запахи". Кошка таким образом как бы создаёт общую территорию с вами, объединяя вас в один "прайд".

Такой обмен ароматами — важная часть кошачьей коммуникации.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



