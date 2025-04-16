Ошибки в кормлении: 5 овощей, которые могут отравить вашего пса

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2:18
Зоосфера

Овощи — не только вкусное дополнение к рациону, но и настоящий источник здоровья для вашего питомца. Однако не все, что полезно человеку, одинаково безопасно для собаки. Некоторые овощи могут спровоцировать аллергию, расстройства желудка и даже серьёзное отравление.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Разберёмся, что можно, а что категорически нельзя.

Полезные овощи для собак

Эти овощи не только безопасны, но и приносят реальную пользу:

  • Тыква
    Снимает воспаление, улучшает пищеварение, богата витаминами. Давать в отварном или запечённом виде, без кожуры и семян.

  • Морковь
    Поддерживает здоровье зубов, кожи и шерсти. Содержит клетчатку и бета-каротин. Подходит как в сыром, так и в варёном виде.

  • Огурец
    Освежает, утоляет жажду, содержит калий и магний. Особенно хорош в жару. Лучше давать сырым.

  • Кабачок
    Лёгкий для переваривания, нормализует стул. Можно добавлять в сыром или варёном виде.

  • Брокколи
    Антиоксидант, источник витаминов C и K. Укрепляет иммунитет, но важно давать в умеренном количестве и только в приготовленном виде.

Опасные овощи, которых стоит избегать

  • Лук и чеснок
    Содержат вещества, разрушающие эритроциты у собак. Могут вызвать анемию, слабость и отравление даже в малых дозах.

  • Сырой картофель
    В нём есть соланин — токсин, который может вызвать рвоту, диарею и в тяжёлых случаях — паралич.

  • Редис и острый перец (чили)
    Раздражают слизистую желудка, провоцируют гастрит и язвы. Абсолютно не подходят собакам.

  • Грибы
    Даже съедобные для человека грибы могут быть аллергенными или плохо перевариваемыми для собаки. Польза — сомнительная, риск — высокий.

Индивидуальные особенности и осторожность

Каждая собака уникальна. Некоторые животные могут не переносить даже разрешённые овощи. Если вы замечаете вздутие, понос или апатию после нового продукта — исключите его из рациона.

И главное правило: при малейшем сомнении — проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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