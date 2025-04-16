Ошибки в кормлении: 5 овощей, которые могут отравить вашего пса

Овощи — не только вкусное дополнение к рациону, но и настоящий источник здоровья для вашего питомца. Однако не все, что полезно человеку, одинаково безопасно для собаки. Некоторые овощи могут спровоцировать аллергию, расстройства желудка и даже серьёзное отравление.
Разберёмся, что можно, а что категорически нельзя.
Эти овощи не только безопасны, но и приносят реальную пользу:
Тыква
Снимает воспаление, улучшает пищеварение, богата витаминами. Давать в отварном или запечённом виде, без кожуры и семян.
Морковь
Поддерживает здоровье зубов, кожи и шерсти. Содержит клетчатку и бета-каротин. Подходит как в сыром, так и в варёном виде.
Огурец
Освежает, утоляет жажду, содержит калий и магний. Особенно хорош в жару. Лучше давать сырым.
Кабачок
Лёгкий для переваривания, нормализует стул. Можно добавлять в сыром или варёном виде.
Брокколи
Антиоксидант, источник витаминов C и K. Укрепляет иммунитет, но важно давать в умеренном количестве и только в приготовленном виде.
Лук и чеснок
Содержат вещества, разрушающие эритроциты у собак. Могут вызвать анемию, слабость и отравление даже в малых дозах.
Сырой картофель
В нём есть соланин — токсин, который может вызвать рвоту, диарею и в тяжёлых случаях — паралич.
Редис и острый перец (чили)
Раздражают слизистую желудка, провоцируют гастрит и язвы. Абсолютно не подходят собакам.
Грибы
Даже съедобные для человека грибы могут быть аллергенными или плохо перевариваемыми для собаки. Польза — сомнительная, риск — высокий.
Каждая собака уникальна. Некоторые животные могут не переносить даже разрешённые овощи. Если вы замечаете вздутие, понос или апатию после нового продукта — исключите его из рациона.
И главное правило: при малейшем сомнении — проконсультируйтесь с ветеринаром.
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