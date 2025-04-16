Лоток стоит, а кот гадит за диваном? Вот в чём настоящая причина

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы потратились на дорогой наполнитель, выбрали уютный уголок для лотка, а кот всё равно устраивает сюрпризы за диваном? Не спешите винить животное — причина может быть гораздо тоньше, чем кажется.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

1. Запах — враг номер один

Кошки — не поклонники "аромата свежести". Их обоняние в 14 раз чувствительнее человеческого, поэтому запах стирального порошка, дезинфицирующего средства или даже ароматизированного наполнителя может казаться им настоящей пыткой.

Совет:

Не мойте лоток средствами с ярко выраженным запахом. Лучше используйте соду или нейтральное мыло. И забудьте про "лимонную свежесть" — она только отпугнёт питомца.

2. Лоток не по размеру

Многие производители делают лотки просто неудобными. Если кот не может свободно развернуться внутри, он выберет альтернативу: ковёр, ванну, постель.

Запомните: идеальная длина лотка — в 1,5 раза больше длины питомца от носа до хвоста.

3. Шумовое раздражение

Если рядом с лотком работает стиральная машина, гремит колонка или запускается робот-пылесос, кот быстро решит: "туда лучше не ходить". Особенно чувствительны к шумам бенгалы, абиссинцы и другие пугливые породы.

Что делать:

Перенесите лоток в самое тихое место в доме и не двигайте его минимум 2-3 недели. Кошки не любят перемены.

4. Пластик, который "пахнет"

Некоторые питомцы не выносят запаха дешёвого пластика, особенно когда он контактирует с мочой и начинает источать специфический аромат.

Попробуйте: заменить пластиковый лоток на керамический или металлический — иногда этого достаточно, чтобы проблема исчезла.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



