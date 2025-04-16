Лоток стоит, а кот гадит за диваном? Вот в чём настоящая причина

Вы потратились на дорогой наполнитель, выбрали уютный уголок для лотка, а кот всё равно устраивает сюрпризы за диваном? Не спешите винить животное — причина может быть гораздо тоньше, чем кажется.
Кошки — не поклонники "аромата свежести". Их обоняние в 14 раз чувствительнее человеческого, поэтому запах стирального порошка, дезинфицирующего средства или даже ароматизированного наполнителя может казаться им настоящей пыткой.
Совет:
Не мойте лоток средствами с ярко выраженным запахом. Лучше используйте соду или нейтральное мыло. И забудьте про "лимонную свежесть" — она только отпугнёт питомца.
Многие производители делают лотки просто неудобными. Если кот не может свободно развернуться внутри, он выберет альтернативу: ковёр, ванну, постель.
Запомните: идеальная длина лотка — в 1,5 раза больше длины питомца от носа до хвоста.
Если рядом с лотком работает стиральная машина, гремит колонка или запускается робот-пылесос, кот быстро решит: "туда лучше не ходить". Особенно чувствительны к шумам бенгалы, абиссинцы и другие пугливые породы.
Что делать:
Перенесите лоток в самое тихое место в доме и не двигайте его минимум 2-3 недели. Кошки не любят перемены.
Некоторые питомцы не выносят запаха дешёвого пластика, особенно когда он контактирует с мочой и начинает источать специфический аромат.
Попробуйте: заменить пластиковый лоток на керамический или металлический — иногда этого достаточно, чтобы проблема исчезла.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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