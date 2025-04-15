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Утренние побудки от кота — и как их остановить навсегда

2:22
Зоосфера

Каждое утро начинается с мягких лап в лицо? Вы не одиноки. Многие владельцы кошек просыпаются раньше будильника — по инициативе пушистого "звонка". Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться, если понять, зачем кошка это делает.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Утренний побудитель по расписанию

Кошки — прирождённые охотники с пиковой активностью в сумерках и предрассветные часы. Это не каприз, а эволюционная привычка, заложенная в их биологических часах.

Чаще всего причина пробуждения — голод. Если последняя кормёжка была ранней, питомец просто требует еду. Решение простое: перенесите вечерний приём пищи поближе ко сну — и утренний интерес к вам снизится.

Дискомфорт и скука

Холодная лежанка, душная комната или отсутствие привычного укрытия могут побудить кошку искать помощь. Организуйте ей уютное, тёплое место для сна, и она перестанет подниматься по тревоге.

Кроме того, если днём кошка не наигралась, энергия найдёт выход ночью. Введите в привычку активные игры вечером — интерактивные игрушки и 15 минут погони за "мышкой" помогут снизить ночную активность.

Ошибка — реагировать

Даже если вы просто буркнули в ответ или недовольно отмахнулись — вы уже дали внимание, а значит — поощрили поведение. Лучшее, что можно сделать — игнорировать, как бы сложно это ни было.

Как скорректировать режим

Создайте ритуал: кормление, игра и спокойное общение перед сном помогут сформировать у кошки ассоциации с окончанием дня. Автоматические кормушки с таймером научат питомца не ждать еды от вас лично, а получать её "по расписанию".

Идея на лето — затемняющие шторы, чтобы солнце не обманывало вашего любимца. Темнота в комнате = "ещё ночь".

Когда к врачу?

Если поведение изменилось внезапно — кошка стала навязчивой, тревожной или слишком активной ночью — обратитесь к ветеринару. Это может быть симптомом стресса или болезни.

Терпение — лучший помощник

Переучивание занимает от двух недель до месяца. Но если действовать последовательно, вы снова сможете спать до будильника, а не по команде "мяу".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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