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Билет был, но не пускали: как раненый пёс стал заложником железных правил

2:26
Зоосфера

13 апреля на вокзале в Белгороде произошёл случай, который вызвал бурную реакцию в соцсетях. Псу по кличке Бутуз, пострадавшему от атаки дрона, отказали в посадке на поезд №30 до Санкт-Петербурга. Но его путешествие не закончилось на перроне — благодаря решимости волонтёров и человеческому участию, собака всё же добралась до места назначения.

Поезд "РЖД"
Фото: trainpix.org by Brown, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд "РЖД"

Что случилось?

Как сообщает "Царьград", пса Бутуза, раненого в результате удара беспилотника, прооперировали ещё 30 марта. По словам волонтёров из приюта Helpdogmini, на момент поездки у него уже не было открытых ран — состояние было стабильным, и опасности для окружающих он не представлял.

Но начальник поезда №30 Белгород — Санкт-Петербург отказался пускать собаку на борт. Как объяснили в Федеральной пассажирской компании (ФПК), такое решение было принято строго в соответствии с действующими правилами РЖД.

Почему отказали?

ФПК пояснила: в поездах дальнего следования действительно разрешена перевозка животных, в том числе без сопровождения владельца.

Но есть важное условие — животное не должно иметь признаков заболевания или травм. В противном случае оно может быть не допущено к поездке, ведь в дороге просто нет возможности оказать ветеринарную помощь, если что-то пойдёт не так.

Но Бутуз всё же доехал

Когда Бутуза не пустили на первый поезд, белгородские волонтёры не сдались. Им удалось посадить его на следующий рейс — поезд №82, который также шёл в Санкт-Петербург.

Бригада этого состава приняла решение взять животное на борт, осознанно приняв на себя все возможные риски. Собака успешно добралась до северной столицы.

Что будет дальше?

В ФПК сообщили, что с поездной бригадой, которая повезла Бутуза, проведут разъяснительную беседу.

Формально они нарушили инструкции, однако приют Helpdogmini выразил глубокую благодарность сотрудникам за проявленную человечность.

История с продолжением

Случай с Бутузом вызвал волну обсуждений в соцсетях и стал символом того, как простое человеческое участие может изменить судьбу. Формально — нарушение. По-человечески — спасение.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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