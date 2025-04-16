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Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить

1:35
Зоосфера

Когда кошка долго и пристально смотрит вам в глаза, а потом медленно моргает, это не просто случайность. Это её способ сказать: "Я тебе доверяю".

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Кошки общаются взглядом куда чаще, чем мы думаем. Но их "язык глаз" сильно отличается от нашего.

Взгляд — это послание

Прямой взгляд для кошки — вызов. Если она не отводит глаз, особенно с напряжённой позой и прижатыми ушами — лучше отступить. Это не игра.

Но если питомец щурится и медленно моргает, словно в замедленном фильме — перед вами жест высшего доверия. Попробуйте ответить так же: медленно закройте и откройте глаза. Часто после этого кошка подходит ближе, трётся щекой — это уже настоящий кошачий "поцелуй".

Как понравиться кошке

Даже самая недоверчивая кошка способна раскрыться, если вы знаете подход:

  • Не гладьте против шерсти. Это раздражает. Лучше чешите у подбородка или у основания хвоста — это "зоны блаженства".

  • Станьте предсказуемой. Кормление по расписанию, мягкое общение, минимум неожиданных движений.

  • Разговаривайте. Они не понимают слов, но интонации — прекрасно. Тихий, ласковый голос сближает.

Ещё один секрет

Если кошка сторонится — попробуйте жест "кошачьего поцелуя". Медленно протяните палец к её носу. Если она дотронется — вы прошли проверку. Это знак принятия и доверия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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