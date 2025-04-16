Пёс, на которого будут оглядываться все — выбирайте из этих

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2:15
Зоосфера

Мечтаете о собаке, на которую оборачиваются прохожие? Пушистые породы не просто радуют взгляд — они наполняют каждый день мягкостью, теплом и яркими эмоциями. Но за этим великолепием стоит не только восторг, но и ежедневный труд.

Бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бишон-фризе

Величие на поводке

Афганская борзая — собака, которая будто сошла с подиума. Её длинная, шелковистая шерсть струится, как королевская мантия, а аристократичные движения завораживают. Эти собаки любят бегать и играть, но требуют тщательного ухода: расчёсывание и мытьё - обязательная часть жизни владельца. К тому же, у афганцев слабые суставы и возможны проблемы с щитовидкой — придётся быть внимательным к здоровью.

Шерстяные шарики и мягкие облака

Бобтейл, он же староанглийская овчарка, похож на добрую плюшевую игрушку. Весёлый, компанейский и обильно шерстяной — расчёсывать придётся каждый день. А ещё следить за глазами и питанием: у этих милашек часты проблемы с ЖКТ и зрением.

Шелти — мини-копия колли, только ещё пушистее. Их аккуратная шерсть почти не линяет, но быстро спутывается. Зато в доме будет и красота, и компактность. Главное — регулярно мыть, расчёсывать и показывать собаку офтальмологу: есть склонность к болезням глаз.

Маленькие звёзды с характером

Бишон-фризе — белоснежная пружинка на ножках. Их гипоаллергенная шерсть не выпадает, но требует стрижки у грумера минимум дважды в месяц. А ещё - специального корма, чтобы избежать кожных проблем.

Кеесхонд — улыбчивый пушистик, потомок шпицев. Его трёхслойная шерсть почти не пачкается, а сам он обожает играть с детьми. Правда, у некоторых может проявиться наследственная эпилепсия, так что надёжный заводчик — must have.

Пушистик — не игрушка

Эти породы словно созданы для фотоальбомов и восторженных взглядов. Но за каждым кудрявым локоном — час расчесок и капля заботы. Если вы готовы — пушистый друг отблагодарит вас безмерной любовью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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