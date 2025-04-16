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Всего одна перемена — и ваш пёс больше не мешает соседям

1:53
Зоосфера

Пёс снова лает на почтальона? А вы опять кричите "Фу!" и "Замолчи!"? Проблема не в собаке — просто она не понимает, чего вы от неё хотите. Абстрактные команды ей ни о чём не говорят. Всё, что она слышит — это ваш возбужденный тон, который может даже подбодрить её продолжать.

Бернский зенненхунд
Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бернский зенненхунд

Начните с простого сигнала — слова "Тишина". Но не как угрозу, а как спокойное, уверенное сообщение. Дождитесь момента, когда пёс хоть на секунду замолчит, скажите "Тишина" и тут же дайте угощение. Повторяйте каждый день. Уже через неделю собака начнёт связывать слово с поощрением. Это и есть первый шаг к воспитанному псу.

Почему собака вообще лает

Важно понять причину. Лай — это не каприз, а способ общения:

  • Скука и недостаток внимания. Если собака воет, оставаясь одна, попробуйте оставить ей игрушку с записью вашего голоса или включите радио. Это создаст иллюзию присутствия.

  • Лай на других собак. Во время прогулки просто остановитесь. Ждите, пока питомец замолчит — и только потом двигайтесь дальше. Он быстро поймёт: лай = стоим, тишина = идём дальше.

А если ничего не помогает

Возможно, вы забыли про физическую нагрузку. Пёс, который гуляет по 10 минут в день, просто взрывается от энергии. Пробежка, игра в мяч или даже рюкзак с бутылкой воды на спине во время прогулки помогут выплеснуть лишнюю активность. Уставшая собака — это тихая собака.

Не гладьте за испуг

Если питомец лает от страха, не надо его успокаивать поглаживаниями — так вы закрепляете панику. Вместо этого просто встаньте между ним и "опасностью", показывая, что вы контролируете ситуацию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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