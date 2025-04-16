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Это работает: метод, с которым даже щенки просятся на улицу

2:56
Зоосфера

Каждый владелец мечтает о собаке, которая будет терпеливо ждать прогулки и делать свои дела там, где положено. Но этот путь редко бывает простым и быстрым.

Бернский зенненхунд
Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бернский зенненхунд

Как приучить собаку к туалету на улице: инструкция без крика и стресса

Кинолог Диана Беляева делится пошаговой стратегией, которая поможет вашему питомцу научиться ходить в туалет на улице — без наказаний, крика и испорченных отношений.


Шаг 1: Выберите правильное место для прогулки
Начинайте с тихого, безопасного уголка рядом с домом. Если собаке страшно — она не расслабится. Как и люди, животные предпочитают справлять нужду в комфортной обстановке.


Шаг 2: Установите режим кормления
Кормите собаку в одно и то же время. Это поможет создать предсказуемый ритм: через 20-30 минут — прогулка. Постепенно организм собаки начнёт адаптироваться под этот график.


Шаг 3: Выгул — регулярно и по плану
Для взрослых собак оптимален режим 3 прогулки в день. Мочевой пузырь наполняется примерно за 6-7 часов, и регулярный выгул помогает избежать "аварий".


Шаг 4: Дайте собаке время
Не торопите питомца. Позвольте ему обнюхать территорию, почувствовать себя в безопасности. Только тогда он будет готов к нужному действию.


Шаг 5: Хвалите, хвалите, хвалите
Любимое лакомство, поглаживание, весёлый голос — всё, что делает момент приятным, закрепит нужное поведение. Это работает гораздо лучше, чем крики.


Шаг 6: Не наказывайте за промахи
Если собака "сходила" дома — игнорируйте. Наказание или окрик только вызовут стресс, и в следующий раз она может спрятаться в укромный уголок, чтобы не попасться вам на глаза.


Шаг 7: Используйте команды
Фразы вроде "пошли гулять" или "ищи место" помогут собаке ассоциировать прогулку с туалетом. Собаки отлично запоминают последовательности и подсказки.


Шаг 8: Обратите внимание на сигналы
Если питомец ходит по комнате, мечется или скулит — это сигнал. Выведите его на улицу и поощрите, если он сделает всё правильно.


Шаг 9: Никакого насилия
Ни в коем случае не применяйте силу. Это разрушает доверие, и вместо обучения вы получите пугливую и непредсказуемую собаку.


Шаг 10: Терпение — ваш главный помощник
Процесс может занять недели. Главное — постоянство, спокойствие и доброжелательность. А если сомневаетесь — обратитесь к кинологу или специалисту по поведению.

Дружелюбная атмосфера — основа успеха. Ваша собака не назло делает ошибки, она просто учится.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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