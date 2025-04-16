Секрет змей: зачем они меняют кожу несколько раз в год

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь находили змеиную кожу, свернувшуюся на тропинке, как аккуратно снятый носок? Это не просто странный ритуал природы - линька у змей имеет серьёзную биологическую подоплёку.

Почему змеи сбрасывают кожу: тайна линьки раскрыта

Змеиная кожа состоит из двух слоёв:

дермы - отвечает за окрас и узоры; эпидермиса, покрытого прочными кератиновыми чешуйками.

В отличие от человека, у которого кожа обновляется незаметно — в виде мелких частичек, у змей внешний слой эпидермиса — цельный и жёсткий. Он не может растягиваться, поэтому по мере роста змея должна буквально "вылезти" из старой оболочки.

Первая линька происходит уже через несколько дней после рождения. Взрослые особи обновляют кожу 3-4 раза в год.

Как происходит процесс

Перед линькой змея:

формирует новый слой кератина под старым;

выделяет специальную жидкость, отделяющую слои;

становится мутной и менее активной.

Чтобы сбросить кожу, змея трётся о поверхность и ползёт вперёд, "съезжая" из старой оболочки. Так она обретает свежие блестящие чешуйки — словно новую броню.

Линька — не только ради красоты

Кроме роста, линька выполняет и другие функции:

удаляет паразитов, которые могли поселиться на коже;

снижает риск инфекций;

восстанавливает защитный слой, повреждённый в боях или в процессе охоты.

Но у линьки есть и обратная сторона: в этот период зрение змеи ухудшается, особенно из-за помутневшей защитной чешуи на глазах. Она становится более уязвимой и менее подвижной, а значит — идеальной добычей для хищников.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

