Секрет змей: зачем они меняют кожу несколько раз в год

Вы когда-нибудь находили змеиную кожу, свернувшуюся на тропинке, как аккуратно снятый носок? Это не просто странный ритуал природы - линька у змей имеет серьёзную биологическую подоплёку.
Змеиная кожа состоит из двух слоёв:
В отличие от человека, у которого кожа обновляется незаметно — в виде мелких частичек, у змей внешний слой эпидермиса — цельный и жёсткий. Он не может растягиваться, поэтому по мере роста змея должна буквально "вылезти" из старой оболочки.
Первая линька происходит уже через несколько дней после рождения. Взрослые особи обновляют кожу 3-4 раза в год.
Как происходит процесс
Перед линькой змея:
Чтобы сбросить кожу, змея трётся о поверхность и ползёт вперёд, "съезжая" из старой оболочки. Так она обретает свежие блестящие чешуйки — словно новую броню.
Линька — не только ради красоты
Кроме роста, линька выполняет и другие функции:
Но у линьки есть и обратная сторона: в этот период зрение змеи ухудшается, особенно из-за помутневшей защитной чешуи на глазах. Она становится более уязвимой и менее подвижной, а значит — идеальной добычей для хищников.
Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.
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