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Рацион панды под микроскопом: не всё так зелено

1:45
Зоосфера

Панда и бамбук — практически синонимы. Эти милые мишки часами хрумкают стебли, побеги и листья, проводя за едой до 14 часов в сутки. В день взрослое животное способно съесть до 38 килограммов бамбука. Но неужели это всё, чем они питаются?

Гигантская панда в зоопарке
Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гигантская панда в зоопарке

Панды едят не только бамбук — вот что ещё в их меню

Диета панд: не так проста, как кажется
Панды обожают разные виды бамбука — от черного до стреловидного. Однако у этой истории есть ироничный поворот: пищеварительная система панды устроена как у хищника. У них короткий кишечник и отсутствуют ферменты для переваривания целлюлозы. Получается, что они едят то, что почти не могут усвоить.

Учёные сравнивают их питание с "конвейером": чтобы выжить, панда должна есть постоянно.

А что кроме бамбука

Панды — не такие уж строгие вегетарианцы. В дикой природе они иногда поедают:

  • дикорастущие травы,
  • ягоды и фрукты,
  • мелких животных — например, грызунов или птиц.

Хотя такие случаи редки, они подтверждают, что панды — всеядные, просто с растительным уклоном.

Чем кормят панд в зоопарках

В условиях неволи диету панд обогащают, чтобы компенсировать дефицит витаминов и минералов:

  • морковь,
  • яблоки,
  • варёный рис,
  • специальные бисквиты с клетчаткой и витаминами.

Такой рацион помогает поддерживать здоровье и энергию, которую одной только зеленью не набрать.

Панда может выглядеть как ленивый гурман, но её пищевые привычки — это тонкий баланс между биологией и окружающей средой.

Уточнения

Больша́я па́нда — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

Автор Дмитрий Тезнев
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