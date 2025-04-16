Рацион панды под микроскопом: не всё так зелено

Панда и бамбук — практически синонимы. Эти милые мишки часами хрумкают стебли, побеги и листья, проводя за едой до 14 часов в сутки. В день взрослое животное способно съесть до 38 килограммов бамбука. Но неужели это всё, чем они питаются?
Диета панд: не так проста, как кажется
Панды обожают разные виды бамбука — от черного до стреловидного. Однако у этой истории есть ироничный поворот: пищеварительная система панды устроена как у хищника. У них короткий кишечник и отсутствуют ферменты для переваривания целлюлозы. Получается, что они едят то, что почти не могут усвоить.
Учёные сравнивают их питание с "конвейером": чтобы выжить, панда должна есть постоянно.
А что кроме бамбука
Панды — не такие уж строгие вегетарианцы. В дикой природе они иногда поедают:
Хотя такие случаи редки, они подтверждают, что панды — всеядные, просто с растительным уклоном.
Чем кормят панд в зоопарках
В условиях неволи диету панд обогащают, чтобы компенсировать дефицит витаминов и минералов:
Такой рацион помогает поддерживать здоровье и энергию, которую одной только зеленью не набрать.
Панда может выглядеть как ленивый гурман, но её пищевые привычки — это тонкий баланс между биологией и окружающей средой.
Больша́я па́нда — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?