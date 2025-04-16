Рацион панды под микроскопом: не всё так зелено

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Панда и бамбук — практически синонимы. Эти милые мишки часами хрумкают стебли, побеги и листья, проводя за едой до 14 часов в сутки. В день взрослое животное способно съесть до 38 килограммов бамбука. Но неужели это всё, чем они питаются?

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Панды едят не только бамбук — вот что ещё в их меню

Диета панд: не так проста, как кажется

Панды обожают разные виды бамбука — от черного до стреловидного. Однако у этой истории есть ироничный поворот: пищеварительная система панды устроена как у хищника. У них короткий кишечник и отсутствуют ферменты для переваривания целлюлозы. Получается, что они едят то, что почти не могут усвоить.

Учёные сравнивают их питание с "конвейером": чтобы выжить, панда должна есть постоянно.

А что кроме бамбука

Панды — не такие уж строгие вегетарианцы. В дикой природе они иногда поедают:

дикорастущие травы,

ягоды и фрукты,

мелких животных — например, грызунов или птиц.

Хотя такие случаи редки, они подтверждают, что панды — всеядные, просто с растительным уклоном.

Чем кормят панд в зоопарках

В условиях неволи диету панд обогащают, чтобы компенсировать дефицит витаминов и минералов:

морковь,

яблоки,

варёный рис,

специальные бисквиты с клетчаткой и витаминами.

Такой рацион помогает поддерживать здоровье и энергию, которую одной только зеленью не набрать.

Панда может выглядеть как ленивый гурман, но её пищевые привычки — это тонкий баланс между биологией и окружающей средой.

Уточнения

Больша́я па́нда — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

