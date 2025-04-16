Этот лай можно остановить за секунду — и вот как

Если вы каждый день срываетесь на крик: "Фу!" — "Молчать!" — а ваш пёс всё равно устраивает концерт при виде почтальона, у нас для вас новость: вы просто говорите не то.
Дело в том, что собаки плохо воспринимают абстрактные приказы. Им нужен чёткий и позитивный сигнал. И это слово — "Тишина".
Не командуйте — произнесите спокойно: "Тишина", когда собака ненадолго прекратит лаять. И сразу дайте лакомство. Повторяйте каждый день в течение недели — и ваш пёс начнёт связывать это слово с прекращением лая и наградой.
Но это только начало. Чтобы по-настоящему "разговаривать" с собакой, нужно понимать, почему она лает.
Разный лай — разные причины:
Уставший пёс — тихий пёс
Если всё выше не помогает, возможно, причина — недостаток активности.
Собака, которая гуляет 10 минут в день, будет лаять просто от переизбытка энергии.
Решение:
Главное — не кричите и не наказывайте
Спокойствие и чёткие сигналы работают гораздо лучше. Вы не только решите проблему с лаем, но и станете тем самым "собачьим шёптуном", которому достаточно одного слова.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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