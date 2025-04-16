Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгорание у матерей: почему число детей имеет значение
Скрывались в скалах: неожиданный след оживил забытый род древних гигантов
Тест на чистоту: где в Кампании можно будет купаться в этом году
Забудьте об удобрениях: три секретных ингредиента плодородия
США заманивают? Пошлины снизятся в обмен на отказ от дел с Китаем
ТОП-7 красивейших городов СССР, которые стоило увидеть
Рацион панды под микроскопом: не всё так зелено
Живая изгородь своими руками: растения, которые справятся лучше забора
Гараж мечты в СССР: от тисков до самодельного домкрата

Этот лай можно остановить за секунду — и вот как

2:00
Зоосфера

Если вы каждый день срываетесь на крик: "Фу!" — "Молчать!" — а ваш пёс всё равно устраивает концерт при виде почтальона, у нас для вас новость: вы просто говорите не то.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Одно слово, которое заставит собаку замолчать

Дело в том, что собаки плохо воспринимают абстрактные приказы. Им нужен чёткий и позитивный сигнал. И это слово — "Тишина".

Не командуйте — произнесите спокойно: "Тишина", когда собака ненадолго прекратит лаять. И сразу дайте лакомство. Повторяйте каждый день в течение недели — и ваш пёс начнёт связывать это слово с прекращением лая и наградой.

Но это только начало. Чтобы по-настоящему "разговаривать" с собакой, нужно понимать, почему она лает.

Разный лай — разные причины:

  • От скуки? Дайте собаке дело. Игры, тренировки, головоломки.

  • От страха? Не гладьте! Так вы закрепляете тревогу. Вместо этого спокойно встаньте между псом и раздражителем — покажите, что всё под контролем.

  • Если воет в одиночестве — оставьте игрушку с вашим голосом или включите радио.

  • На прогулке лает на других собак? Просто остановитесь. Ждите, пока успокоится. Потом — продолжайте идти. Он поймёт: лай = остановка, тишина = движение.

Уставший пёс — тихий пёс

Если всё выше не помогает, возможно, причина — недостаток активности.
Собака, которая гуляет 10 минут в день, будет лаять просто от переизбытка энергии.

Решение:

  • Пробежка
  • Игры с фрисби
  • Рюкзак с бутылками воды — пусть несёт
  • Длинные прогулки с нюхательными остановками

Главное — не кричите и не наказывайте

Спокойствие и чёткие сигналы работают гораздо лучше. Вы не только решите проблему с лаем, но и станете тем самым "собачьим шёптуном", которому достаточно одного слова.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Учёные выяснили, сколько нужно ходить, чтобы контролировать сахар в крови
Какой домик нужен собаке, чтобы зимой не дрожать, а летом не задыхаться
Антарктида уходит под воду — мир готовится к катастрофе
Кожа в шоке: 6 самых частых ошибок в многослойном уходе
Один крем — два блюда: секрет универсального сырного чуда
Не делайте этого на турбодизеле — и мотор прослужит вдвое дольше
Рене Зеллвегер нашла идеальную формулу счастья с Антом Анстедом: почему штамп в паспорте может всё разрушить
Этот лай можно остановить за секунду — и вот как
Здесь не надо торопиться: как вкус оливкового масла и сардин на Монте-Изола может изменить вашу жизнь
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.