Этот лай можно остановить за секунду — и вот как

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы каждый день срываетесь на крик: "Фу!" — "Молчать!" — а ваш пёс всё равно устраивает концерт при виде почтальона, у нас для вас новость: вы просто говорите не то.

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

Одно слово, которое заставит собаку замолчать

Дело в том, что собаки плохо воспринимают абстрактные приказы. Им нужен чёткий и позитивный сигнал. И это слово — "Тишина".

Не командуйте — произнесите спокойно: "Тишина", когда собака ненадолго прекратит лаять. И сразу дайте лакомство. Повторяйте каждый день в течение недели — и ваш пёс начнёт связывать это слово с прекращением лая и наградой.

Но это только начало. Чтобы по-настоящему "разговаривать" с собакой, нужно понимать, почему она лает.

Разный лай — разные причины:

От скуки? Дайте собаке дело. Игры, тренировки, головоломки.

От страха? Не гладьте! Так вы закрепляете тревогу. Вместо этого спокойно встаньте между псом и раздражителем — покажите, что всё под контролем.

Если воет в одиночестве — оставьте игрушку с вашим голосом или включите радио.

На прогулке лает на других собак? Просто остановитесь. Ждите, пока успокоится. Потом — продолжайте идти. Он поймёт: лай = остановка, тишина = движение.

Уставший пёс — тихий пёс

Если всё выше не помогает, возможно, причина — недостаток активности.

Собака, которая гуляет 10 минут в день, будет лаять просто от переизбытка энергии.

Решение:

Пробежка

Игры с фрисби

Рюкзак с бутылками воды — пусть несёт

Длинные прогулки с нюхательными остановками

Главное — не кричите и не наказывайте

Спокойствие и чёткие сигналы работают гораздо лучше. Вы не только решите проблему с лаем, но и станете тем самым "собачьим шёптуном", которому достаточно одного слова.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



