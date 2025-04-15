Больше лайков, меньше скандалов: кто вытесняет блогеров

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хвосты, усы и лайки: учёные доказали, что животные — лучшие инфлюэнсеры, чем люди

В эпоху сплошного сторителлинга и рекламных интеграций кажется, что блогеров уже ничем не удивить. Но пока аудитория устаёт от селфи и "идеальных" жизней, в цифровом мире стремительно набирает популярность новый вид лидеров мнений — пушистые, хвостатые и совершенно бескорыстные.

Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собаки породы Золотистый ретривер

Почему животные превзошли людей в соцсетях

Исследование, опубликованное в Journal of Advertising Research, показало: домашние животные обошли людей по влиянию на потребителей.

В эксперименте учёные сравнивали реакцию аудитории на фейковые рекламные ролики, в которых продукты продвигали либо люди, либо животные. Результаты оказались впечатляющими - питомцы стабильно вызывали больший отклик и симпатию у зрителей.

Главная причина — доверие. Исследователи подчёркивают, что из-за перенасыщения спонсорским контентом люди всё чаще сомневаются в искренности блогеров.

Именно поэтому всё чаще говорят о "инфлюенсерской усталости": пользователи видят, когда продвижение бренда неискренне, и быстро теряют интерес.

У животных нет рекламы — есть только хвост и обаяние

По словам авторов исследования, животные:

не вызывают зависти;

не ассоциируются с материализмом;

не участвуют в скандалах;

не выглядят как "реклама ради рекламы".

У кошек и собак нет скрытых мотивов. Люди не воспринимают их как инструмент влияния — именно поэтому они вызывают больше симпатии и доверия.

Иными словами, пушистые любимцы сегодня — это не просто герои мимимишных постов, а эффективный маркетинговый инструмент, которому верят.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



