Больше лайков, меньше скандалов: кто вытесняет блогеров

Хвосты, усы и лайки: учёные доказали, что животные — лучшие инфлюэнсеры, чем люди
В эпоху сплошного сторителлинга и рекламных интеграций кажется, что блогеров уже ничем не удивить. Но пока аудитория устаёт от селфи и "идеальных" жизней, в цифровом мире стремительно набирает популярность новый вид лидеров мнений — пушистые, хвостатые и совершенно бескорыстные.
Исследование, опубликованное в Journal of Advertising Research, показало: домашние животные обошли людей по влиянию на потребителей.
В эксперименте учёные сравнивали реакцию аудитории на фейковые рекламные ролики, в которых продукты продвигали либо люди, либо животные. Результаты оказались впечатляющими - питомцы стабильно вызывали больший отклик и симпатию у зрителей.
Главная причина — доверие. Исследователи подчёркивают, что из-за перенасыщения спонсорским контентом люди всё чаще сомневаются в искренности блогеров.
Именно поэтому всё чаще говорят о "инфлюенсерской усталости": пользователи видят, когда продвижение бренда неискренне, и быстро теряют интерес.
У животных нет рекламы — есть только хвост и обаяние
По словам авторов исследования, животные:
У кошек и собак нет скрытых мотивов. Люди не воспринимают их как инструмент влияния — именно поэтому они вызывают больше симпатии и доверия.
Иными словами, пушистые любимцы сегодня — это не просто герои мимимишных постов, а эффективный маркетинговый инструмент, которому верят.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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