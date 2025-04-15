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Выглядит как ангел, а ведёт себя как ураган: что скрывают спрингер-спаниели

2:08
Зоосфера

Они обаятельны, энергичны и, на первый взгляд, идеальны для жизни в семье. Но за милым взглядом английского спрингер-спаниеля может скрываться настоящий ураган. Британский кинолог Уилл Атертон призывает: не спешите заводить эту породу, если вы не готовы к испытаниям.

Собака породы спаниель
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Собака породы спаниель

Кошмар в милой оболочке: кинолог предупредил о спрингер-спаниелях

Красивые, но сложные

По словам Атертона, несмотря на высокую обучаемость и преданность, спрингер-спаниели не для всех. Эти собаки были выведены для охоты — и охотничьи инстинкты у них никуда не исчезли.

"Они словно созданы, чтобы преодолевать препятствия. Успокоить их невероятно трудно", — отмечает специалист.

Питомцы этой породы требуют многочасовых прогулок, активных игр и постоянной умственной стимуляции. Иначе их поведение может стать настоящей головной болью.

Что происходит, если не дать им нагрузку

Кинолог делится, что нередко сталкивается с жалобами на разрушенное имущество, громкий лай и гиперактивность. Причина проста — собака скучает. А скучающий спрингер — это не просто грустный взгляд, а реальный хаос в доме.

Такое поведение особенно опасно в руках неопытных владельцев, которые рассчитывают на "домашнего компаньона", а получают собаку с режимом турбо.

Личный опыт и предостережение

Атертон, у которого более 900 тысяч подписчиков в соцсетях, знает, о чём говорит. Он сам вырос с несколькими спрингер-спаниелями и называет их в шутку "машинами смерти" — не потому что они опасны, а из-за их неутомимой энергии и упрямства.

"Многим кажется, что это просто милый компаньон. Но на деле вы получаете животное, которому нужно больше активности, чем большинству людей", — говорит эксперт.

Если вы ищете спокойного пушистика для вечерних посиделок — лучше выберите другую породу. Спрингер-спаниель — собака для подготовленных, активных и терпеливых.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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