Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление котенка в семье — радостное событие. Однако, часто возникает вопрос: как определить пол малыша, когда он еще так маленький? Это не только важно для правильного выбора имени, но и для планирования дальнейших ветеринарных процедур, таких как стерилизация. А еще поведение и физиология питомца могут зависеть от его пола, что может повлиять на выбор.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Когда легче всего определить пол?

У котят половые признаки начинают проявляться лишь к 2 месяцам, и только в 6-7 месяцев заметны явные поведенческие изменения. Однако опытные владельцы и ветеринары могут обнаружить пол раньше.

"Самый точный способ определить пол котенка — это осмотр сразу после рождения, когда шерсть еще не мешает. У кота и кошки между анальным отверстием и гениталиями разное расстояние: у кошки оно маленькое (до 5 мм), а у кота — около 1 см", — поясняет зоопсихолог Дарья Вишнякова.

Методы определения пола

Если пол не удалось установить сразу, можно подождать до двух месяцев. В этом возрасте становятся заметными первые половые признаки, и можно применить пальпацию. У самцов яички начинают опускаться в мошонку, что становится заметно с 2-3 месяцев.

Тельце и поведение — дополнительные признаки

Телосложение котов и кошек также отличается: коты более мускулисты, а кошки — миниатюрные и легкие. У котов голова больше, а морда угловатая, в то время как у кошек — более изящная.

Интересно, что поведение тоже может подсказать пол животного. Кошки обычно более независимые и сдержанные, а коты — более ласковые и общительные. Однако, как отмечает Вишнякова, поведение также сильно зависит от воспитания и окружающей среды.

Интересные факты

Рыжие коты чаще всего — самцы. У самок две X-хромосомы, а у самцов — одна, что объясняет преобладание рыжего окраса среди котов.

Трехцветная или черепаховая шерстка — признак кошек, так как это связано с хромосомами XX.

Понимание пола котенка важно не только для выбора имени, но и для воспитания и ухода за питомцем. Ведь пол может влиять на характер и поведение животного, что важно учитывать.

Источник — aif.ru.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

