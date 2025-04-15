Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума против тату-наборов для детей — что не так с этими наборами?
15-летняя школьница ударила отца ножом — что довело до трагедии в Москве?
Посадите пижму — и забудьте про мошек и клещей
Ужин за 30 минут: фаршированные перцы без заморочек
Все едят мандарины неправильно: главная польза не в том, о чём вы думаете
Евросоюз в думах! Как избежать штрафов за разрыв контрактов на российский газ
Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть

Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка

2:31
Зоосфера

Появление котенка в семье — радостное событие. Однако, часто возникает вопрос: как определить пол малыша, когда он еще так маленький? Это не только важно для правильного выбора имени, но и для планирования дальнейших ветеринарных процедур, таких как стерилизация. А еще поведение и физиология питомца могут зависеть от его пола, что может повлиять на выбор.

Кошка спит с девушкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит с девушкой

Когда легче всего определить пол?

У котят половые признаки начинают проявляться лишь к 2 месяцам, и только в 6-7 месяцев заметны явные поведенческие изменения. Однако опытные владельцы и ветеринары могут обнаружить пол раньше.

"Самый точный способ определить пол котенка — это осмотр сразу после рождения, когда шерсть еще не мешает. У кота и кошки между анальным отверстием и гениталиями разное расстояние: у кошки оно маленькое (до 5 мм), а у кота — около 1 см", — поясняет зоопсихолог Дарья Вишнякова.

Методы определения пола

Если пол не удалось установить сразу, можно подождать до двух месяцев. В этом возрасте становятся заметными первые половые признаки, и можно применить пальпацию. У самцов яички начинают опускаться в мошонку, что становится заметно с 2-3 месяцев.

Тельце и поведение — дополнительные признаки

Телосложение котов и кошек также отличается: коты более мускулисты, а кошки — миниатюрные и легкие. У котов голова больше, а морда угловатая, в то время как у кошек — более изящная.

Интересно, что поведение тоже может подсказать пол животного. Кошки обычно более независимые и сдержанные, а коты — более ласковые и общительные. Однако, как отмечает Вишнякова, поведение также сильно зависит от воспитания и окружающей среды.

Интересные факты

  • Рыжие коты чаще всего — самцы. У самок две X-хромосомы, а у самцов — одна, что объясняет преобладание рыжего окраса среди котов.
  • Трехцветная или черепаховая шерстка — признак кошек, так как это связано с хромосомами XX.

Понимание пола котенка важно не только для выбора имени, но и для воспитания и ухода за питомцем. Ведь пол может влиять на характер и поведение животного, что важно учитывать.

Источник — aif.ru.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.