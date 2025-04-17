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Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера

1:35
Зоосфера

Удаление когтей у кошек — не безобидная процедура, а полноценная операция. Ветеринары подчёркивают: питомцу под наркозом удаляют не просто когти, а целую фалангу пальцев. Это приводит к серьёзным последствиям — как физическим, так и поведенческим.

Когти кошки
Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Когти кошки

Боль, нарушение координации и артрит

После удаления когтей животное теряет привычный способ передвижения. Меняется походка, появляется постоянный дискомфорт. Повышенная нагрузка на позвоночник приводит к деформации суставов и хроническим болям. У многих кошек развиваются заболевания опорно-двигательной системы.

Стресс и потеря доверия

Кошки, лишённые когтей, становятся тревожными, раздражительными, могут отказываться от лотка или еды. Некоторые — замыкаются и прячутся, другие — проявляют агрессию. Всё потому, что вместе с когтями питомец теряет чувство защищённости.

Закон против жестокости

В штате Нью-Йорк процедура удаления когтей теперь официально запрещена. Закон приняли благодаря инициативе зоозащитников. Идею поддержали не только власти, но и большинство жителей. Это стало важным шагом в защиту животных от ненужных страданий.

Альтернатива есть

Вместо операции специалисты советуют стричь когти, использовать когтеточки и обучать питомца правилам поведения. Это гуманно, безопасно и эффективно — в отличие от радикального вмешательства.

Уточнения

Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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