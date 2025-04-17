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Каждая прогулка — подиум: собаки, чья шуба сводит с ума прохожих

2:04
Зоосфера

Хотите, чтобы прогулка с питомцем превращалась в показ мод? Некоторые породы собак умеют поражать воображение не только характером, но и своей по-настоящему королевской внешностью.

Бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бишон-фризе

Афганская борзая

Подлинное воплощение благородства. Её длинная, струящаяся шерсть напоминает дорогую ткань, а походка — дефиле. Эти собаки активны, но требуют внимательного ухода. Расчёсывать их "шубу" придётся регулярно, и к этому лучше быть готовым с первого дня.

Бобтейл (староанглийская овчарка)

Комок добродушия в шубе из густой серо-белой шерсти. Он выглядит как ожившая плюшевая игрушка, но за его эффектной внешностью стоит ежедневная работа с расчёской. Взамен — дружелюбие, весёлый нрав и потрясающая харизма.

Шелти

Несмотря на компактные размеры, обладают гривой, которая могла бы позавидовать иная львица. Их шерсть требует частого мытья и вычёсывания, но зато почти не линяет. Отличный выбор для тех, кто хочет пушистого компаньона без сюрпризов на мебели.

Бишон-фризе

Словно воздушный шарик из шерсти. Белоснежные кудри этой породы не выпадают, но быстро сбиваются в колтуны. Чтобы питомец выглядел опрятно, потребуется регулярный профессиональный груминг.

Кеесхонд

Пушистый оптимист, напоминающий улыбчивую подушку. Его трёхслойная шерсть самоочищающаяся и довольно проста в уходе. При этом он отлично ладит с детьми и быстро становится любимцем семьи.

Не забывайте: красота требует заботы. У афганских борзых часто возникают проблемы с суставами, у бобтейлов — со зрением и ЖКТ, у шелти — с глазами, а у бишонов — с кожей. Кеесхонды, хоть и крепкие, тоже нуждаются в контроле — например, из-за риска эпилепсии.

Пушистый питомец — это радость, но и ежедневная забота. Готовы к роскоши на лапках?

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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