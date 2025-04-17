Пока вы ждёте результат анализа, ваша собака уже знает диагноз

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Диагностика рака лёгких — сложный и часто запоздалый процесс. Однако в дело неожиданно вмешались те, от кого этого не ждали — собаки. Причём не просто собаки, а бигли, обладающие феноменальным нюхом, который способен улавливать то, что ускользает от приборов и врачей.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

По словам исследователей, точность диагноза, который ставят бигли, достигает невероятных 97%. Эти пёсики способны определить онкологию на самых ранних стадиях, когда шанс на выздоровление максимально высок.

Обнюхал — и спас

Биглей специально обучают выявлять онкологические заболевания по запаху. Их "методика" проста, но ошеломляюще эффективна: собак подводят к образцам мочи, плазмы или тканей разных людей, и они мгновенно указывают на те, где начинается рак.

Главное преимущество — точность и скорость. Пока лаборатория ждёт результаты анализов, бигль уже точно "знает", у кого есть заболевание. Более того, животное чувствует изменения на уровне молекул, задолго до того, как появляются симптомы или отклонения в клинических показателях.

Чудо в хвостатом обличье

Конечно, не все собаки обладают такими способностями. Речь идёт именно о биглях — породе, которая исторически использовалась для охоты и славится развитым обонянием. Теперь это качество служит во благо медицине.

И хотя подобные исследования пока ещё не внедрены массово, надежда на то, что четвероногие "диагносты" станут частью профилактики и раннего выявления рака, уже звучит вполне реально. Остаётся только дождаться, когда их будут официально допускать к клиническим процедурам.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

