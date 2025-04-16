Прятки под диваном: что не так с новым домом, если кошка в нём боится

Переезд — стресс не только для людей, но и для питомцев. Особенно тяжело это переживают кошки. Новое пространство, незнакомые запахи и отсутствие привычных уголков могут серьёзно напугать даже самого смелого кота.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Чем моложе — тем проще

Если речь идёт о котёнке, адаптация проходит быстрее. Любопытство и игривый характер помогают юным хвостикам освоиться в незнакомой обстановке. А вот со взрослыми питомцами придётся быть особенно деликатным.

Не лишайте кошку привычных вещей

При переезде постарайтесь взять с собой всё, что окружало кошку раньше: миски, лоток, когтеточку, игрушки. Даже старый коврик или подстилка могут сыграть важную роль — знакомый запах успокаивает.

Не торопите события

Первое время кошка, скорее всего, будет прятаться. Это нормально. Не вытаскивайте её из укрытия, не пытайтесь насильно заставить выйти и общаться. Дайте ей возможность осмотреться и выйти по собственной инициативе. Это залог доверия.

Разрешите исследовать всё

Когда питомец всё же решит прогуляться, не ограничивайте его в передвижении. Пусть обнюхает каждый угол, заглянет в шкафы, спрячется в коробки. Особенно полезно оставить одну пустую коробку, доступную в любой момент — в ней кошка сможет спрятаться и немного восстановить чувство безопасности.

Главное — терпение

Не зовите кошку на руки, не навязывайтесь с играми. Присутствуйте рядом, занимайтесь своими делами, разговаривайте спокойно — животное само почувствует, когда готово к контакту. Процесс адаптации может занять от нескольких часов до пары недель.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

