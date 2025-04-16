Пёс с функцией бесшумно: породы собак, которые почти не издают звуков

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Громкий лай в доме — не всегда радость. Особенно если соседи нервные, а сам человек мечтает о тишине. Но хорошая новость есть: есть породы собак, которые не любят подавать голос. Некоторые молчат от природы, другие делают это по настроению.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Басенджи — молчаливая звезда

Басенджи по праву возглавляет список — эта порода не умеет лаять вообще. Зато умеет издавать особые звуки — нечто среднее между воем, кряканьем и мяуканьем. Владельцы этих собак часто шутят, что живут с "воющей уткой". Впрочем, к тишине в доме басенджи приучают быстро — это одна из самых молчаливых пород.

Бульмастиф — телохранитель на беззвучном режиме

Этот внушительный красавец производит впечатление даже без звука. Бульмастифы почти не лают, зато могут сопеть, фыркать и храпеть так, что стены дрожат. Зато соседей по лестничной клетке не разбудят — лай в их репертуаре редкость.

Кламбер-спаниель — ленивый флегматик

Вопреки стереотипу о говорливых спаниелях, кламбер-спаниели — исключение. Они крупнее своих собратьев и куда спокойнее. Эти собаки настолько флегматичны, что просто не считают нужным лаять без причины. Специалисты полагают, что дело тут в врождённой ленивости породы.

Акита-ину — молчаливая гордость Японии

Японская охотничья порода обожаема у себя на родине и почитается как символ преданности. Акита-ину способна лаять, но делает это крайне редко. Вместо лая чаще звучит лёгкое поскуливание — так питомец выражает радость или внимание.

Английский бульдог — тихий комик

Эти собаки выглядят сурово, но в душе они добряки. Бульдог может один раз "потявкать" ради приличия, но будет молчать, пока не увидит настоящую причину для шума. Такая порода идеальна для квартир и любителей тишины.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

