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Три типа людей, от которых кошки бегут, как от пылесоса

1:43
Зоосфера

Говорят, что кошки выбирают себе хозяев сами — и нередко совершенно игнорируют тех, кто отчаянно пытается завоевать их внимание. Почему пушистые идут к одним и избегают других? Дело не в магии, а в поведении.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Специалисты выделяют несколько типов людей, с которыми кошкам сложно ужиться.

1. Вспыльчивые и шумные

Если человек непредсказуем, часто повышает голос или может резко вспылить — для кошки он источник опасности. Хвостатые крайне чувствительны к громким звукам и эмоциональной нестабильности. В их понимании — это тревожный сигнал.

Кошки не выносят ссор в доме. Если между хозяевами вспыхивает конфликт, питомец может начать шипеть, царапаться или убегать — так он пытается успокоить ситуацию, по-своему.

2. Неаккуратные и неряшливые

Чистота для кошки — вопрос не комфорта, а выживания. Грязный лоток, беспорядок в спальном месте или стойкий запах — всё это раздражает животное.

Если в доме бардак, питомец может отказаться пользоваться лотком, предпочитая "выразить протест" где-то рядом. А человек, который не следит за собой и пространством, вызывает у кошки тревогу и отторжение.

3. Слишком навязчивые

Кошка — не игрушка и не плюшевый антистресс. Она нуждается в личном пространстве и не терпит давления. Когда её принуждают играть, сидеть рядом или брать на руки против воли — она чувствует себя загнанной в угол.

Такое поведение воспринимается как агрессия. Результат — недоверие, отстранённость или даже ответная агрессия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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