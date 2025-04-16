Брови в дело: кто научил собак смотреть так, чтобы им прощали всё

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хоть раз видел этот взгляд. Глаза с блеском, немного прищуренные, будто вот-вот наполнится слезами — и всё, ты уже отдаёшь последнюю сосиску или пускаешь на диван, который ещё минуту назад был запретной зоной. Но откуда у собак вообще появился этот "щенячий" приём?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Глаза, которые приручили человека

Учёные выяснили, что за умением собак смотреть так проникновенно стоит не просто поведение, а… мускулатура. У домашних собак есть специальная мышца, поднимающая внутреннюю часть бровей. Именно она создаёт тот самый жалобный, трогательный взгляд, который напоминает выражение человеческого лица в моменты печали или просьбы.

Интересно, что у волков — ближайших родственников собак — этой мышцы нет. Их лица остаются "нейтральными", даже если они хотят чего-то добиться. Это даёт повод предполагать, что "щенячий взгляд" возник у собак в процессе одомашнивания.

Люди выбирали глазами

Удивительно, но именно люди могли неосознанно повлиять на эволюцию этого выражения. Собаки, которые чаще получали еду и ласку от человека — просто за то, что "красиво смотрят", — передавали свои особенности потомству. Так постепенно закрепился и усилился навык. Эволюция в действии — не зубами, а взглядом.

Манипуляторы с милыми мордами

"Щенячий взгляд" работает безотказно. Он активирует у людей те же участки мозга, что реагируют на младенцев. Поэтому мы испытываем прилив нежности и желание заботиться. Собаки этим инстинктивно пользуются — и, надо признать, делают это мастерски.

Так что в следующий раз, когда пушистый друг будет смотреть на вас снизу вверх с глазами полными вселенской тоски, помните: это не просто эмоции. Это тысячи лет совместной жизни, которые научили собак говорить с нами… глазами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

