Милый жест — опасная привычка: правда о поцелуях с питомцами

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы целуете своего питомца в носик или губы, не задумываясь? Понимаем — он же как родной. Но ветеринары предупреждают: не всё так мило, как кажется на первый взгляд.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Можно ли целовать кошку или собаку: ветеринары раскрывают неожиданные риски

Во рту — целый мир микробов

У животных и людей во рту обитает огромное количество бактерий. Их состав разный, но иммунная система человека чаще всего справляется. Однако "чаще всего" — не значит "всегда". Особенно если у вас сниженный иммунитет.

Ветеринар Дэн Вербер подчёркивает: даже при хорошем здоровье риск передачи микробов сохраняется. А у домашних животных часто бывают проблемы с зубами и дёснами: налёт, воспаления, бактерии. При поцелуе — особенно если животное лижет лицо — они могут легко попасть в организм человека.

Ветеринар Мэтт Конрад отмечает: инфекция может быть особенно опасной для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Причём это касается не только собак и кошек. Попугаи, хорьки и грызуны тоже могут быть переносчиками специфических бактерий и паразитов.

Задайте себе 4 вопроса перед тем, как чмокнуть питомца:

Есть ли у меня ослабленный иммунитет? Ухаживаю ли я за зубами и ртом животного? Кто мой питомец - собака, кошка или более экзотический зверёк? А нравится ли это самому животному?

Как проявлять любовь безопасно

Большинство ветеринаров рекомендует поцелуй в макушку — как компромисс между эмоциями и здравым смыслом. Но и это — не универсальное решение. Как говорит Конрад, игра, прогулка, ласка или любимая игрушка — куда более понятный и желанный жест внимания для животного, чем человеческий поцелуй.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



