Милый жест — опасная привычка: правда о поцелуях с питомцами

Вы целуете своего питомца в носик или губы, не задумываясь? Понимаем — он же как родной. Но ветеринары предупреждают: не всё так мило, как кажется на первый взгляд.
Во рту — целый мир микробов
У животных и людей во рту обитает огромное количество бактерий. Их состав разный, но иммунная система человека чаще всего справляется. Однако "чаще всего" — не значит "всегда". Особенно если у вас сниженный иммунитет.
Ветеринар Дэн Вербер подчёркивает: даже при хорошем здоровье риск передачи микробов сохраняется. А у домашних животных часто бывают проблемы с зубами и дёснами: налёт, воспаления, бактерии. При поцелуе — особенно если животное лижет лицо — они могут легко попасть в организм человека.
Ветеринар Мэтт Конрад отмечает: инфекция может быть особенно опасной для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Причём это касается не только собак и кошек. Попугаи, хорьки и грызуны тоже могут быть переносчиками специфических бактерий и паразитов.
Задайте себе 4 вопроса перед тем, как чмокнуть питомца:
Как проявлять любовь безопасно
Большинство ветеринаров рекомендует поцелуй в макушку — как компромисс между эмоциями и здравым смыслом. Но и это — не универсальное решение. Как говорит Конрад, игра, прогулка, ласка или любимая игрушка — куда более понятный и желанный жест внимания для животного, чем человеческий поцелуй.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.