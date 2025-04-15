Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русское желание: стало известно мнение Трампа о России и СВО
Список виноватых: Венгрия раскрыла, кто стоит за затягиваением конфликта
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Лавочка закрыта: программа Госдепа в Белоруссии официально свернута
Как мотоцикл Минск стал другом сельской молодёжи СССР
Приготовьтесь к серьёзным расходам: сколько стоит подготовка дачи к сезону в Подмосковье в 2025 году
Француженки раскрыли тайну: их любимое масло возвращает волосам блеск и силу мгновенно
Как зрительно добавить высоты комнате — советы для низких интерьеров
Удар по гражданским: руководство ВСУ прикрывается мирными жителями

Милый жест — опасная привычка: правда о поцелуях с питомцами

1:57
Зоосфера

Вы целуете своего питомца в носик или губы, не задумываясь? Понимаем — он же как родной. Но ветеринары предупреждают: не всё так мило, как кажется на первый взгляд.

Девушка с собакой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка с собакой

Можно ли целовать кошку или собаку: ветеринары раскрывают неожиданные риски

Во рту — целый мир микробов

У животных и людей во рту обитает огромное количество бактерий. Их состав разный, но иммунная система человека чаще всего справляется. Однако "чаще всего" — не значит "всегда". Особенно если у вас сниженный иммунитет.

Ветеринар Дэн Вербер подчёркивает: даже при хорошем здоровье риск передачи микробов сохраняется. А у домашних животных часто бывают проблемы с зубами и дёснами: налёт, воспаления, бактерии. При поцелуе — особенно если животное лижет лицо — они могут легко попасть в организм человека.

Ветеринар Мэтт Конрад отмечает: инфекция может быть особенно опасной для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Причём это касается не только собак и кошек. Попугаи, хорьки и грызуны тоже могут быть переносчиками специфических бактерий и паразитов.

Задайте себе 4 вопроса перед тем, как чмокнуть питомца:

  1. Есть ли у меня ослабленный иммунитет?

  2. Ухаживаю ли я за зубами и ртом животного?

  3. Кто мой питомец - собака, кошка или более экзотический зверёк?

  4. А нравится ли это самому животному?

Как проявлять любовь безопасно

Большинство ветеринаров рекомендует поцелуй в макушку — как компромисс между эмоциями и здравым смыслом. Но и это — не универсальное решение. Как говорит Конрад, игра, прогулка, ласка или любимая игрушка — куда более понятный и желанный жест внимания для животного, чем человеческий поцелуй.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Родители сами начнут следить за детьми на ЕГЭ
Ты ешь, и кожа стареет: шокирующая правда о привычных продуктах
Ядерное давление: раскрыто, чем США давят на Иран
Россияне покидают чёрные списки США и ЕС: вот с кого уже сняли санкции
Экономические хотелки: Трамп дал ответ по торговой войне с Китаем
Кошка точит когти об диван? Настоящая причина не там, где вы думаете
Духовка засияет без химии — понадобится только один порошок
Готовы к новой пандемии: ВОЗ провела учения на случай появления страшной инфекции
Пыль больше не вернётся: 5 хитрых добавок в воду, которые работают дольше тряпки
Популярный в СССР вид животноводства возрождают в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.