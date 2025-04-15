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Этот факт о черепахах вас поразит — секрет долгожителей раскрыт

1:49
Зоосфера

В мире животных есть настоящий долгожитель — гигантская черепаха по имени Джонатан. В 2025 году ему исполнится невероятные 193 года, и он официально признан старейшим наземным животным на планете. Но в чём же секрет черепашьего долголетия?

Слоновая черепаха
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Слоновая черепаха

Почему черепахи живут дольше всех: учёные раскрыли главный секрет

Возраст как стратегия выживания
Черепахи живут десятилетиями не просто так. С эволюционной точки зрения, им жизненно важно дожить до зрелости, чтобы успеть передать гены. Ведь в дикой природе медлительное существо — лёгкая добыча. Поэтому природа вложила в них мощные механизмы защиты и восстановления.

Медленное старение на клеточном уровне
Главная биологическая причина долголетия — теломеры. Это участки ДНК, защищающие хромосомы от разрушения. У черепах они укорачиваются особенно медленно, замедляя старение и предотвращая мутации.

Умение самоочищаться
Учёные обнаружили, что черепахи великолепно справляются с клеточным "мусором". Повреждённые клетки они уничтожают через апоптоз — программу самоуничтожения, срабатывающую при стрессе или угрозе мутации. Это снижает риск рака и других болезней.

В одном из экспериментов клетки черепах показывали высокую чувствительность к окислительному стрессу и запускали апоптоз быстрее, чем клетки других животных.

Вывод
Черепахи — живое доказательство того, что природа знает, как защитить организм от времени. Медленное старение, клеточный контроль качества и наследственные стратегии — всё это делает их почти бессмертными в мире животных.

Уточнения

Черепа́хи - отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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