Секрет спокойствия: как утихомирить собаку за 10 секунд во время грозы

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пёс при первых раскатах грома прячется под ванну или вжимается в угол? Вы не одни: страх перед громкими звуками — одна из самых распространённых фобий у собак. Но есть способы помочь питомцу, не прибегая к медикаментам.

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

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Главное — сохраняйте спокойствие

Первое и важнейшее правило: не сюсюкайте. Когда вы говорите: "Всё хорошо, малыш", собака может воспринять это как поощрение паники. Ваша уверенность и спокойствие - лучший сигнал, что всё под контролем.

Спрячьтесь в "бункере"

Создайте собаке надёжное укрытие - безопасный уголок с лежанкой, любимыми игрушками и мягким пледом. Накройте это место одеялом, чтобы приглушить звуки. Такой "бункер" поможет снизить уровень стресса.

Заглушите грозу

Чтобы отвлечь от пугающих раскатов, включите музыку или телевизор погромче. Фоновый шум сгладит резкие звуки и даст собаке ощущение обычной обстановки.

Включите голову и нос

Лучшее лекарство от страха — действие. Дайте собаке задачу: пусть она ищет спрятанное лакомство, выполняет команды или играет в перетягивание. Работа и концентрация быстро отвлекают от паники.

Тренировка заранее

Если пёс реагирует на гром особенно остро, начните звуковую адаптацию. Включайте запись грозы на минимальной громкости во время еды или игры. Постепенно увеличивайте громкость — и страх уйдёт.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



