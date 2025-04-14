Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не навредить саду: деревья, которые нельзя обрезать весной
Газ из России — назад в Европу: крупнейшие компании ЕС готовы к новому союзу с Москвой
Топливо не по вкусу: что ломается первым, когда мотор получает не то
Египетское чудо инженерии! Корабль Хеопса из 1224 деталей обманул время
Эти платья сведут с ума мужчин и подарят вам максимум комфорта
Топ-5 цен на оздоровительные услуги в болгарской Варне — почему стоит выбрать это направление
В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата… — писала газета Новости дня 15 апреля 1904 года
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге

Секрет спокойствия: как утихомирить собаку за 10 секунд во время грозы

1:40
Зоосфера

Ваш пёс при первых раскатах грома прячется под ванну или вжимается в угол? Вы не одни: страх перед громкими звуками — одна из самых распространённых фобий у собак. Но есть способы помочь питомцу, не прибегая к медикаментам.

Стареющая собака
Фото: https://www.freepik.com
Стареющая собака

Гром гремит — собака дрожит: вот как её успокоить без таблеток и паники

Главное — сохраняйте спокойствие
Первое и важнейшее правило: не сюсюкайте. Когда вы говорите: "Всё хорошо, малыш", собака может воспринять это как поощрение паники. Ваша уверенность и спокойствие - лучший сигнал, что всё под контролем.

Спрячьтесь в "бункере"
Создайте собаке надёжное укрытие - безопасный уголок с лежанкой, любимыми игрушками и мягким пледом. Накройте это место одеялом, чтобы приглушить звуки. Такой "бункер" поможет снизить уровень стресса.

Заглушите грозу
Чтобы отвлечь от пугающих раскатов, включите музыку или телевизор погромче. Фоновый шум сгладит резкие звуки и даст собаке ощущение обычной обстановки.

Включите голову и нос
Лучшее лекарство от страха — действие. Дайте собаке задачу: пусть она ищет спрятанное лакомство, выполняет команды или играет в перетягивание. Работа и концентрация быстро отвлекают от паники.

Тренировка заранее
Если пёс реагирует на гром особенно остро, начните звуковую адаптацию. Включайте запись грозы на минимальной громкости во время еды или игры. Постепенно увеличивайте громкость — и страх уйдёт.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Породы, которые не прощают ошибок — особенно от детей
Домашние животные
Породы, которые не прощают ошибок — особенно от детей
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии
Еда и рецепты
Воздушный, как облако: классический пасхальный кекс из Германии Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Последние материалы
Египетское чудо инженерии! Корабль Хеопса из 1224 деталей обманул время
Эти платья сведут с ума мужчин и подарят вам максимум комфорта
Топ-5 цен на оздоровительные услуги в болгарской Варне — почему стоит выбрать это направление
В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата… — писала газета Новости дня 15 апреля 1904 года
Пасха без мифов: сколько яиц нужно красить на самом деле
Трезвый, но уже подозреваемый: как защититься от ошибки прибора на дороге
Спрос больше не драйвер: что происходит с российской экономикой
Мечта о пышных ягодицах стала реальностью — без боли
Обычная привычка в душе портит кожу и волосы каждый день
От посудомойки до wi-fi: 5 женских изобретений, которые изменили мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.